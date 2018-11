Quando anche lo sport incontra la solidarietà | venerdì 30 novembre | Borgo dei sapori

È Black Friday anche per le pompe funebri : 'Acquista oggi e muori Quando vuoi' : Non c'è niente di scontato, tranne il funerale. Anzi no: nella giornata delle offerte, c'è chi ha deciso di rendere davvero nero il Black Friday . L'Outlet del Funerale, impresa di pompe funebri di ...

È Black Friday anche per le pompe funebri : “Acquista oggi e muori Quando vuoi” : Non c'è niente di scontato, tranne il funerale. Anzi no: nella giornata delle offerte, c'è chi ha deciso di rendere davvero nero il Black Friday. L'Outlet del Funerale, impresa di pompe funebri di Cologno Monzese, in provincia di Milano, propone un taglio del 20% sul “pacchetto elegante”: da 2499 a 1999 euro, cremazione inclusa. “Ovviamente – spiega la società sul suo sito web - ...

Maurizio Costanzo rivela : 'Maria? Mi controlla anche Quando mangio il gelato' : Maurizio Costanzo ospite a Pomeriggio 5 . Il conduttore, che quest'anno ha festeggiato gli 80 anni, si è raccontato da Barbara D'Urso a 360 gradi. Il lavoro, l'amore per Maria De Filippi e anche ...

Black Friday - in offerta c'è anche il pacchetto funerale deluxe : "Compri oggi - muori Quando vuoi" : Lo slogan è di un'agenzia funebre di Cologno Monzese che pubblicizza così lo sconto del 20 per cento nel giorno dei mega sconti

Manchester-Bayern ’99 : Quando la vita si capovolge in due minuti : Champions League 1998-99: tedeschi e inglesi si incontrano tre volte. Sempre gol e spettacolo. Con il finale thrilling dell’ultimo atto a Barcellonadi Stefano Ravaglia“Ero sceso per premiare il Bayern. Mi ritrovai a premiare il Manchester”. Parole e musica di Lennart Johansson, per 17 anni presidente della Uefa. E lo era anche quella sera di fine maggio del 1999, quando, dieci anni dopo l’ultima volta, il Camp Nou di ...

Perchè Quando cala il Pil in Germania cala anche il Pil in Italia : ...2 = Giappone 42,4 2 Veneto 18 > Canada 14 3 Emilia-Romagna 13,1 > Vietnam 13 4 Piemonte 11,2 > Slovenia 11,1 5 Lazio 8,7 > Arabia Saudita 7,4 E così quando l'economia tedesca rallenta, quella ...

No alla violenza sugli arbitri - anche Quando se la meritano : No alla violenza sugli arbitri, anche quando se la meritano – Un giovane arbitro, Riccardo Bernardini, giorni fa è stato brutalmente picchiato dai genitori di alcuni ragazzi di una squadra di calcio di promozione di San Basilio, uno dei quartieri più degradati della capitale. L’arbitro aveva commesso ai loro occhi il grave peccato di aver espulso due giocatori della squadra di casa a pochi minuti dal termine della partita. Sto dalla ...

Midterm 2018 - le minoranze scendono in campo. A Quando una vera opposizione anche in Italia? : di Andrea Taffi Le elezioni di medio mandato statunitensi hanno detto una cosa importante: negli Stati Uniti c’è un’opposizione vera, nonostante l’apparente tenuta di Trump. E non mi riferisco solo al fatto che i Democratici, pur nel ridimensionamento della sperata forza d’urto della loro onda blu, hanno conquistato la Camera. Mi riferisco alla qualità di quella opposizione, alla sua capacità, cioè, d’innescare il ...

Manchester City da record : 12 goleade da Quando c'è Guardiola in panchina : Sei gol al Southampton per staccare il Liverpool in classifica, l'ennesima partita facendo il pieno di gol. Il Manchester City e i suoi tifosi ci sono ormai abituati: da quando su quella panchina ...

Juventus-Manchester United - Champions League : Quando si gioca e come vederla in tv. Diretta gratis e in chiaro. Orario e programma : Quarto turno per i gironi di Champions League 2018-2019. All’Allianz Stadium di Torino va in scena forse il match più spettacolare di questa prima fase per quanto riguarda la Juventus: i bianconeri ospitano il Manchester United di José Mourinho. Una vittoria vorrebbe dire quattro su quattro per Cristiano Ronaldo e compagni che avrebbero già assicurato il primo posto nel raggruppamento. La banda inglese però partirà con voglia di riscattare ...

Waze si integra anche con Deezer e TuneIn : musica streaming Quando si guida : L'app lancia un vero e proprio player musicale integrato, dopo l'esordio nel 2017 con Spotify: musica, podcast, audiolibri e news in sicurezza mentre si è su strada

Quando Valls umiliò Macron : "Anche il tuo c... è a mezz'asta?" : Continua a crollare il gradimento di Emmanuel Macron. Secondo il sondaggio pubblicato da Kantar Public, il tasso di gradimento del presidente francese non va oltre il 26%, con il 71% dei francesi che dichiarano di non avere alcuna fiducia in lui. Rispetto al mese scorso, c'è un calo del 4%, che fa seguito al rimpasto di governo che, in parte, avrebbe dovuto risollevare la popolarità del presidente. Dopo un anno e mezzo all'Eliseo, il tasso di ...

Waze si integra anche con Deezer e TuneIn : musica streaming Quando si guida : L'app lancia un vero e proprio player musicale integrato, dopo l'esordio nel 2017 con Spotify: musica, podcast, audiolibri e news in sicurezza mentre si è su strada

Concorso diplomati magistrali : Quando anche l’inglese è straordinario : Concorso straordinario per i diplomati magistrali – La questione della conoscenza delle lingue straniere è centrale per la società contemporanea; la scuola deve rispondere a questa esigenza e garantire un apprendimento efficace fin dall’infanzia. È per questo che il reclutamento degli insegnanti di inglese nella scuola primaria deve essere scrupoloso e attento. Concorso straordinario anche il nuovo Concorso straordinario per infanzia e ...