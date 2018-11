Pubblicata la trama di Elseworlds | la sinossi degli episodi di Arrow 7 | The Flash 5 e

optimaitalia

(Di giovedì 29 novembre 2018)Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa delle tre serate che, almeno negli Usa, regaleranno al pubblicoovvero il crossover di7, Supergirl 4 e The5. Il 9, 10 e 11 dicembre su The Cw andranno in onda i treche compongono il crossover e che lanceranno la nuova eroina delle serie tv e dell'verse ovvero Kate Kane, Batwoman.In queste ore la rete ha pubblicato ladia partire da quella che riguarda The5 e che andrà in onda il 9 dicembre negli Usa, continuando poi con la parte in onda con7 e la terza e ultima in onda con Supergirl 4 l'11 dicembre. Rimane fuori dal crossover quest'anno Legends of Tomorrow.La prima parte dipartirà dal risveglio che abbiamo visto nei primi teaser e mentre Barry si ritroverà nei panni di Oliver alle prese con un duro allenamento con Diggle, l'eroe col cappuccio ...