Pronostico Cardiff vs Wolverhampton | Premier League 30-11-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di giovedì 29 novembre 2018), 14^ giornata,di, venerdì 30 novembre. Consigli per la tua scommessa vincente., venerdì 28 novembre. Nell’anticipo della quattordicesima giornata disi affrontano due club neopromossi e reduci da sconfitte.della partita.Come arrivano?Ilè reduce dalla sconfitta in casa dell’Everton e da una serie di reti incassate e di sconfitte che non hanno allungato il divario con il quartultimo posto occupato dal Burnley. E’ solamente una la distanza che separa i gallesi dai Clarets, impegnati sabato pomeriggio in casa del Crystal Palace. La formazione guidata da Neil Warnock è una delle serie candidate per la retrocessione in Championship, ma nelle ultime tre partite casalinghe ha conquistato due vittorie con Fulham e ...