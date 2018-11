Pronostici Bundesliga, 13a giornata, 30 novembre, 1-2-3 dicembre 2018

lanotiziasportiva

(Di giovedì 29 novembre 2018) Schedina campionato tedesco, 13a, 30/1-2-3Si riparte con la minifuga del Dortmund, che vuole mantenere (ed aumentare) il tesoretto di quattro punti sul Monchengladbach (di scena a Lipsia), mentre il Bayern deve ripartire da Brema dopo l’incredibile 3-3 casalingo con il modesto Dusseldorf.Interessantissimo anche Francoforte-Wolfsburg domenica sera, mentre lunedì (caso raro in Bundes) il Leverkusen va di scena a Norimberga.Dusseldorf-Magonza 30-11-L’incredibile e rocambolesco pareggio (3-3) in casa del Bayern ha ridato linfa al Dusseldorf, che in due partite ha fatto quasi più punti che in dodici. E la partita casalinga con il Magonza, altalentante, è l’occasione buona per vincere e uscire dalla zona rossa.Werder-Bayern 1-12-Non vince da un mese il Bayern, che ci ha puntualmente smentito ogni volta che gli abbiamo dato piena ...