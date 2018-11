Presi a calci e buttati a terra | bimbi di due anni picchiati all' asilo | arrestato maestro

Calci e schiaffi ai bambini dell'asilo riPresi in un video : arrestato un maestro : Le telecamere di sicurezza nella struttura hanno ripreso il maestro, un italiano di 62 anni, mentre maltrattava i suoi...

Calcio : sequestrati beni al Presidente della Sampdoria - Massimo Ferrero : beni per 2,6 milioni di euro sono stati sequestrati al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e ad altri 5 indagati. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha sequestrato anche un immobile residenziale di pregio a Firenze, via dei Renai. Alla Sampdoria Calcio sono stati sequestrati oltre 200 mila euro, profitto del reato tributario accertato. Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, ...

Palermo calcio - “il no al fallimento è stato pilotato”. Sospesi il giudice Sidoti e l’ex Presidente Giammarva : "Corruzione, rivelazione e abuso", interdizione per un anno. I pm nisseni e la Finanza indagano su uno scambio di favori. Perquisizioni in corso

Mediapro lancia una serie sul calcio scritta dal Presidente della Liga Tebas : La serie televisiva è basata su un romanzo scritto da Javier Tebas e Pedro Torrens e va in onda sul canale #0 di Movistar+. L'articolo Mediapro lancia una serie sul calcio scritta dal presidente della Liga Tebas è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Agnellini lanciati - Presi a calci e decapitati ancora vivi : le scioccanti torture nel macello : La denuncia di una organizzazione animalista spagnola per segnalare le condizioni degli animali in alcuni macelli locali. Con una telecamera hanno ripreso le scioccanti immagini in cui si vedono Agnellini picchiati e uccisi brutalmente senza usare mai la pistola stordente come invece prevede la legge.Continua a leggere

Coach Kerr minimizza la lite Durant-Green : “cose che succedono - io Presi a calci in culo Michael Jordan” : Steve Kerr minimizza la lite fra Kevin Durant e Draymond Green al termine della sfida tra Warriors e Clippers: il Coach di Golden State se ne esce con un batuta fra il serio e il faceto Scricchiola qualcosa in casa Warriors? Questo potrebbe essere l’ultimo anno in cui il ‘core’ del roster dei Campioni NBA in carica resterà unito. I motivi sono molteplici, ad iniziare dal salary cap intasato, che probabilmente impedirà il rinnovo al rialzo ...

Calcio - il Presidente AIA Nicchi si è incontrato con due sottosegretari del governo : Dopo la spiacevole vicenda dell’arbitro Riccardo Bernardini selvaggiamente aggredito in una gara di Promozione e salvato soltanto dall’intervento di un massaggiatore dallo stesso arbitro espulso in precedenza, il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi ha voluto incontrare due sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Vincenzo Maurizio Santangelo e Simone Valente. Nel corso ...

Calcio - Savona. I dubbi del Presidente Cavaliere sull'arrivo del Savona : "Nessuna preclusione - ma il campo due squadre non le regge" : ... parlando anche dell'imminente arrivo al Bacigalupo dell'Albissola , pronta a disputare presso l'impianto di Legino le proprie partite interne: 'Sono stato convocato dall'Assessore allo Sport del ...

Nuovo Presidente per il Modica Calcio : Settimana molto movimentata quella che sta per concludersi per il Modica Calcio. Adesso arriva anche il Nuovo Presidente. Si tratta di Saro Vindigni