Premi programmi tv | dal 2019 potranno essere pagati in contanti

(Di giovedì 29 novembre 2018)"Potremo finalmenteare i concorrenti con denaro cash, con il contante, e mettere fine alla farsa dei gettoni d'oro. Perché un concorrente vinceva, poniamo 100 mila euro, che erano tassati al 20%, e quindi diventavano già 80 mila. Poi però il produttore dei gettoni d'oro offriva alato 60 mila euro in, piuttosto degli 80 mila in gettoni d'oro. E tutti, naturalmente, preferivano il liquido. Quindi da 100 mila si scendeva a 60 mila. E per 50 anni i quiz hanno in sostanza arricchito soprattutto il terziario dei. Adesso, dal, potremo finalmenteare solo i concorrenti, dando loro soldi veri".Così Gerry Scotti ha annunciato, come riporta Italia Oggi, la novità che riguarderà i quiz e i game show della televisione italiana. In questo modo, dunque, dovrebbebypassato il divieto di legge di offrirein denaro contante. Su quotidiano diretto ...