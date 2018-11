Preconcepimento : cosa sono le malattie autosomiche recessive : Sottoporsi a un test Preconcepimento permette agli aspiranti genitori, di scoprire in modo precoce, se sono a rischio riproduttivo, ed è molto importante per chi sta progettando di costruire una famiglia. Senza saperlo, infatti, si può essere portatori sani di una patologia genetica, come ad esempio l’atrofia muscolare spinale (SMA). Vediamo com’è possibile saperne di più sul proprio patrimonio genetico. I caratteri ereditari che formano ...