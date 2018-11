Praet-Sampdoria | rinnovo fino al 2021 E non c' è più la clausola

Calciomercato Sampdoria - è ufficiale il rinnovo di Praet : GENOVA - In casa Sampdoria si festeggia il rinnovo di contratto di Dennis Praet . Il talentuoso centrocampista belga, arrivato sotto la Lanterna due estati fa e a quota 80 presenze con la squadra ...

Sampdoria - Dennis Praet rinnova con i blucerchiati : il comunicato : Sampdoria, Dennis Praet ha rinnovato il proprio accordo con il club blucerchiato del presidente Massimo Ferrero “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dennis Praet. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 80 presenze e 2 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2021“. ...

