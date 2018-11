Powell ' colomba' dà la carica a Wall Street | seduta migliore da otto mesi

Wall Street chiude in forte rialzo - il mercato plaude a Powell 'colomba' : Sul fronte macroeconomico, la seconda lettura ha confermato la forza dell'economia statunitense, cresciuta del 3,5% nel terzo trimestre. Crollate dell'8,9% le vendite di case nuove; nella settimana ...

Wall Street in netto rialzo - il mercato plaude a Powell in versione “colomba” : Gli indici a Wall Street continuano a rafforzarsi, dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell, ha detto che i tassi d’interesse sono «appena sotto» il livello neutro. La banca centrale Usa dovrebbe procedere con la quarta stretta dell’anno a dicembre, ma potrebbe rallentare il ritmo previsto per il 2019 ...