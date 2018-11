Poste nei piccoli Comuni Il sindaco di Favignana a Roma

Accordo Regione Lazio - Anci e Poste italiane per servizi nei piccoli comuni : ''I piccoli comuni rappresentano il futuro dell'Italia - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio , Nicola Zingaretti- Territori ricchi di fascino e di attrattive che il mondo ci invidia, ma ...

Poste ITALIANE : VOLA L'E-COMMERCE IN PROVINCIA DI TRAPANI - CONSEGNATI OLTRE 270MILA PACCHI NEI PRIMI 9 MESI DEL 2018 : Lo shopping online è sempre più diffuso tra i cittadini di TRAPANI grazie anche alla qualità e alla flessibilità del servizio offerto da POSTE ITALIANE Palermo, 16 novembre 2018 – VOLA L'E-COMMERCE in ...

Lupiae - continua il braccio di ferro : ancora ritardo nei pagamenti e respinte le pro Poste dei lavoratori : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Omicidio Desirée - San Lorenzo diviso anche nei cortei. Gabrielli difende il prefetto le manifestazioni contrap Poste di Forza Nuova e dell'Anpi : Cortei contrapposti di Forza Nuova e dell'Anpi , nessun incidente. Il capo della Polizia: "Questo caso non diventi l'icona di Roma. Il tema sicurezza è complesso, stop a polemiche sterili"

Ris Poste mirate nei gruppi WhatsApp più rapide grazie alla beta del 2 ottobre : Se ne parla già da un po', ma a partire da oggi 2 ottobre possiamo considerare praticamente ufficiale l'arrivo ormai prossimo di una nuova funzione su WhatsApp . Dopo aver esaminato la questione riguardante il recupero delle credenziali Facebook anche attraverso la popolarissima app di messaggistica, infatti, in queste ore si parla molto della nuova beta che è stata rilasciata per coloro che sono iscritti al programma, visto che a conti fatti ci ...

Reggio Emilia - 50enne nei guai per delle proPoste hard a una 13enne. Ma lui si difende : 'Solo battute' : Per la Procura si tratta di un adescamento a sfondo sessuale quello che avrebbe messo in atto un camionista 50enne davanti alla palestra dove la ragazzina gioca a volley. Ma lui si difende: 'Solo ...