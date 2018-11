Porta a Porta 29 novembre 2018 | Matteo Salvini ospite

Hell's Kitchen - Cracco Porta le cucine infernali all'Hotel Gallia di Milano : Sono queste le portate principali del menu della nuova puntata, il 30 novembre su Sky Uno in prima serata, di Hell's Kitchen, adattamento italiano del cooking show più longevo al mondo e più spietato ...

Immsi - Intermarine amplia il suo Portafoglio ordini : Intermarine , società controllata da Immsi ha incrementato il suo portafoglio ordini in seguito di nuove commesse acquisitei. Il valore delle commesse in costruzione è oggi di circa 200 milioni di ...

Ode a Roberto. La neve da una Porta aperta nel cielo : L’arte e il cuore. Fuori dipingeva, dentro lottava con sé stesso. Come un bambino che sogna in grande e vuole realizzare i suoi desideri di Stefano Ravaglia Oggi pensavo a Baggio. Perché? C’è bisogno di un anniversario o una particolare ricorrenza per parlare di lui? No. Non staremo qui a decantare le lodi, il pallone d’oro, il gol più bello o i successi. Che sono stati anche pochi per quello che la sua ...

California : tempesta Porta il pericolo di frane e alluvioni sulle aree devastate dagli incendi - nuovi elementi sulle cause del Camp Fire : Le fiamme stavano già divorando la città di Paradise, nel nord della California, all’inizio del mese di novembre quando Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) ha preso la decisione che le migliori condizioni meteo significassero che l’interruzione della corrente nell’area come precauzione contro gli incendi non era necessaria, secondo i documenti consegnati dall’azienda. Ricordiamo che nel devastante Camp Fire hanno perso la vita almeno 88 ...

Uomini e Donne : "Tina Cipollari dovrebbe comPortarsi da signora". La critica di Maurizio Costanzo : Maurizio Costanzo, dalle pagine del settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha bacchettato amaramente Tina Cipollari, rea, in queste settimane, di continui siparietti trash con l'acerrima nemica, Gemma Galgani del trono over. Il giornalista, in libreria con la sua ultima fatica letteraria, 'Il tritolo e le rose', chiede un immediato ridimensionamento all'opinionista di 'Uomini e Donne' per evitare che la reciproca ostilità possa ...

Ascolti Tv mercoledì 28 novembre 2018 - vince la Champions. Bene Coliandro. Disastro Saviano. Linea Notte supera Porta a Porta : La serata degli Ascolti tv di mercoledì 28 novembre è stata dominata da Raiuno con oltre 4 milioni e mezzo di media spettatori per l'incontro di Champions League tra Tottenham e Inter, pari al 17,7% ...

Silvia Romano rapita in Kenya : «Portata via nella foresta coperta con un velo integrale» : Secondo fonti locali la volontaria italiana, quando è stata rapita, è stata costretta a indossare il velo integrale per non essere riconosciuta: «Fango sul viso per mimetizzarla»

We. The Revolution è un interessante progetto che ci trasPorta nella Rivoluzione Francese e che ora ha una data di uscita : Vi avevamo già parlato di We. The Revolution più di un anno fa quando il gioco venne annunciato attirando l'attenzione su quello che sembrava un gioco pronto a unire meccaniche da Papers, Please a un setting interessante come la Rivoluzione Francese e a uno stile grafico che unisce poligoni volutamente grossolani all'arte neoclassica.Oggi possiamo annunciare che We. The Revolution ha una data di uscita: il 21 marzo 2019 su PC e successivamente ...

Un posto al sole - anteprima 2019 : un nuovo - imPortante personaggio… : A Un posto al sole, il 2018 è stato certamente l’anno di Veronica: il ruolo interpretato da Caterina Vertova ha tenuto banco per diversi mesi e, dopo un inizio narrativo un po’ “diesel”, è stato al centro della scena arrivando contemporaneamente a prendersi tutto e a farsi odiare da tutti! Com’è andata a finire ovviamente lo sappiamo: la Viscardi senior è stata uccisa dalla nipote Vera e da quel momento è stato ...

Atletico Monteporzio (calcio - I cat.) - il “muro” Ristori : «In arrivo quattro partite molto imPortanti» : Roma – E’ stato indubbiamente uno degli “acquisti” estivi più rumorosi dell’Atletico Monteporzio del presidente Fabrizio Terenzi. L’ex Frascati Luca Ristori, difensore centrale classe 1993, si è preso naturalmente il ruolo di guida della retroguardia monteporziana dall’alto della sua esperienza in categorie superiori. «Sono contento della scelta di tornare perché sapevo che sarebbe stata allestita una formazione competitiva. Il presidente ...

Dazi : Stati Uniti minacciano aumento tariffe su auto imPortate dalla Cina : Dopo l'annuncio di GM sulla chiusura di alcuni stabilimenti, con migliaia di licenziamenti previsti, il presidente americano Donald Trump è tornato alla carica, ventilando la possibilità di imporre ...

Tottenham-Inter LIVE : Eriksen Porta in vantaggio gli Spurs a dieci minuti dalla fine : 1/44 AFP/LaPresse ...

Le ferrovie olandesi pagheranno per gli ebrei dePortati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Le ferrovie olandesi pagheranno per gli ebrei dePortati - è la prima volta : Salo Muller ha vinto la sua battaglia: a più di settant'anni dell'Olocausto, le ferrovie olandesi hanno deciso di risarcire i parenti degli ebrei deportati nei campi di sterminio nazisti. È da tempo ...