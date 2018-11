Ponte dell' Immacolata | tre giorni da bollino nero in A22

Ponte Morandi - Castellucci (ad Autostrade) : “In corso monitoraggi straordinari della rete. Sicurezza importante” : Non ha risposto ai pm, ma ha spiegato ai pm che Autostrade si sta impegnando in un piano di “monitoraggi straordinari” della rete affidati a società terze. “Ho evidenziato nel dettaglio – ha spiegato Giovanni Castellucci, indagato per il crollo del Ponte Morandi – attraverso una memoria depositata in Procura, che dopo la tragedia di Genova abbiamo promosso un’operazione straordinaria di monitoraggio delle ...

Ponte Morandi - l’ad di Autostrade non risponde ai pm durante l’interrogatorio. ‘Lo farà alla fine dell’incidente probatorio’ : L’ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, non risponde ai pm durante l’interrogatorio per il crollo del Ponte Morandi. Il manager, indagato insieme ad altre 20 persone e alle due società Autostrade per l’Italia e Spea, è rimasto davanti ai magistrati Massimo Terrile e Walter Cotugno per un’ora, ma si è avvalso della facoltà garantita dalla legge. L’avvocato del numero uno della concessionaria, l’ex ministro ...

Aci Castello. Ponte di via Livorno : ieri il sopralluogo dell´assessore Falcone - oggi in Prefettura vertice sulla viabilità : Dopo il sopralluogo di ieri dell´assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, Marco Falcone, nell´area del Ponte di via Livorno soprastante via Spagnola, questa mattina in Prefettura si ...

Al 45' il Casale fermo sull'1-1 con la Fezzanese. In Prima la Junior Pontestura sotto 0-2 - bene la Valenzana nel derby della provincia : I secondi tempi in diretta su sport.ilmonferrato.it Nella foto , Marco Bertoncini, il match di sabato della Pastorfrigor

Foligno - a Ponte Antimo disagi infiniti. Si studia l'allargamento della strada : Non c'è pace per ponte Antimo. Il trafficatissimo incrocio tra via Piave, via Rubicone e via Campagnola è di nuovo oggetto di polemica. Ad alzare di nuovo la voce è il comitato omonimo, con l'ennesima ...

Crollo del Morandi - “blitz” della Finanza nella sede della ditta del carroPonte : Le Fiamme Gialle hanno acquisito documenti nella sede della Weico, a Bolzano. “Saltato” l’interrogatorio dell’Ad di Autostrade, Castellucci

Ponte Morandi - blitz dei finanzieri nella sede della ditta del carroPonte. Salta l’interrogatorio dell’ad di Autostrade : La Guardia di finanza di Genova ha acquisito documenti cartacei e informatici nella sede della Weico, l’azienda che aveva iniziato a installare il carroPonte sotto l’impalcato del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto uccidendo 43 persone. Gli uomini guidati dai colonnelli Ivan Bixio e Giampaolo Lo Turco analizzeranno la documentazione acquisita per controllare la tipologia di lavori eseguiti, le modalità degli stessi e verificare il ...

Genoa-Sampdoria - il primo derby dopo il crollo del Ponte Morandi : rinascita o crisi - ecco perchè è la partita della stagione per le due squadre di Genova : Genoa-Sampdoria, si avvicina il derby di Genova valido per la giornata del campionato di Serie A, una partita sempre molto sentita dalle due tifoserie e che non ha bisogno di presentazioni. Il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali ma è iniziata la settimana che porta al nuovo appuntamento, il posticipo delle domenica metterà di fronte Genoa e Sampdoria in una partita che può essere considerata già ...

15 idee di viaggio per il Ponte dell’Immacolata 2018 : I mercatini di BrugesUn weekend romantico a BormioUna pausa in famiglia a Dimaro (Trento)Un tour tra i presepi di NapoliUn viaggio con gli amici a La Palma, CanarieI mercatini di InnsbruckSci a CerviniaGrappaterapia a Mombaruzzo (Asti)L'aurora boreale a Ivalo, FinlandiaSci e alta cucina a St. MoritzRelax e vino ad Artimino (Firenze)I fuochi a Lioni (Avellino)Gli eventi e la bellezza FerraraUna fuga in una (bio)spa a TodiIl mercatino di Trento e ...

Ponte Morandi - via libera del Gip alla rimozione della pila 9 : Il giudice per le indagini preliminari Angela Nutini ha dato il via libera alla rimozione dei resti e detriti della pila 9 del Ponte Morandi, quella crollata lo scorso 14 agosto. Si tratta di rimuovere il cavalletto della struttura e una parte di impalcato che poggiava sopra il moncone. L'autorizzazione del magistrato consentirà di iniziare le operazioni per il ripristino della viabilità in via Perlasca.Nel frattempo Danilo ...

Ponte dell'Immacolata 2018 : dove andare in Italia : ... cosa è cambiato dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il Ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina A Mont-Saint Michel arriva la marea del ...

Ascolti tv : 3 - 2 milioni di telespettatori per Tom Hanks e Spielberg con Il Ponte delle spie : Ascolti tv, Prime time La Rai con i suoi primi tre canali si prende l’intero podio della serata televisiva relegando Mediaset ai piazzamenti d’onore con Rai1 in testa che grazie al film Il Ponte delle spie si è aggiudicata gli Ascolti della prima serata. La pellicola di Steven spielberg con Tom Hanks è stata vista infatti da 3.233.000 telespettatori pari al 15,33% di share. Rai3 con Chi l’ha visto occupa il secondo posto della ...

Ascolti TV | Mercoledì 14 novembre 2018. Il Ponte delle Spie 15.3%. Chi l’ha Visto (11.8%) meglio di Coliandro (10.9%). Chiambretti 4.7%. X Factor su Tv8 (3.6%) doppia Saviano sul Nove (1.6%) : Il Ponte delle Spie Nella serata di ieri, Mercoledì 14 Novembre 2018, su Rai1 il film in prima tv Il Ponte delle Spie ha conquistato 3.244.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 il film Matrimonio a Parigi ha raccolto davanti al video 2.463.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 la prima puntata della nuova stagione de L’Ispettore Coliandro ha interessato 2.472.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Italia 1 Harry ...

Ascolti TV | Mercoledì 14 novembre 2018. Il Ponte delle Spie 15.3%. Chi l’ha Visto (11.8%) meglio di Coliandro (10.9%). Chiambretti 4.7% : Il Ponte delle Spie Nella serata di ieri, Mercoledì 14 novembre 2018, su Rai1 il film in prima tv Il Ponte delle Spie ha conquistato 3.244.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 il film Matrimonio a Parigi ha raccolto davanti al video 2.463.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 la prima puntata della nuova stagione de L’Ispettore Coliandro ha interessato 2.472.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Italia 1 Harry ...