Pisa | morto il nipote di don Lorenzo Milani | era tra i più autorevoli studiosi di

Giallo nel Pisano : uomo di 27 anni trovato morto nella sua casa : Un giovane di 27 anni è stato trovato morto nella sua casa ieri sera a Montopoli Valdarno, nel Pisano. La notizia del ritrovamento del cadavere è stata pubblicata oggi dalla stampa locale. La vittima, Giuseppe Marchesano, era a terra nel sangue e solo dopo il sopralluogo del medico legale, in nottata, è stato chiarito che il corpo presentava ferite da colpi di arma da fuoco alla testa e in casa non sarebbero state trovate ...

Pisa - schianto mortale conto un tir : morto anche Luka - il 22enne alla guida : Il 22enne di origine albanese ma livornese di adozione Klevis Luka non ce l'ha fatta, troppo gravi erano le ferite riportate nel terribile impatto contro un tir in sosta lungo la superstrada che già era costato la vita all'amico 21enne Imafidon Oduware. Si è spento dopo un giorno di agonia in ospedale.Continua a leggere