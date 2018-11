Piazza Affari | Safilo in forte calo

Piazza Affari : risultato positivo per Brunello Cucinelli : Punta con decisione al rialzo la performance del re del cachemire , con una variazione percentuale dell'1,84%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury ...

Borse positive dopo Powell. A Piazza Affari corre St - spread in area 290 : Wall Street ieri ha registrato il miglior rialzo giornaliero da marzo dopo che Powell, pur confermando la visione positiva sull'economia, ha sottolineato che i tassi attuali sono «appena al di sotto ...

Partenza in deciso rialzo per Piazza Affari - Ftse Mib +1 - 12% : Roma, 29 nov., askanews, - Avvio tonico per Piazza Affari, con l'Ftse Mib che già dalle prime battute guadagna l'1,12%, a 19.329 punti.

Prysmian - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Ottima performance per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che scambia in rialzo del 2,63%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

A Piazza Affari - forte ascesa per CNH Industrial : Seduta decisamente positiva per il leader globale nel settore dei capital goods , che tratta in rialzo del 2,63%. La tendenza ad una settimana del produttore di macchine movimento terra è più fiacca ...

Piazza Affari : in rally El.En : Rialzo per El.En , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,91%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di El.En evidenzia un andamento più marcato ...

In evidenza Anima Holding sul listino di Piazza Affari : Grande giornata per il principale asset manager indipendente in Italia , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,65%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio - oggi asta Btp : ... riportando il guadagno più sostenuto in otto mesi, dopo che il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha affermato che i tassi Usa sono vicini al livello considerato neutrale per l'economia. Più cauti ...

Piazza Affari : crocevia FTSE MIB - da Strasburgo a Buenos Aires : Il Presidente della Federal Reserve Powell: Tra "le fonti di rischio che possono innescare situazioni di stress in qualsiasi momento" sui mercati e sull'economia globale ci sono anche "le trattative ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati da Europa e Usa - 29 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati provenienti sia dall'Europa che dagli Usa. Previste anche emissioni di Btp.

Piazza Affari resta in pausa - ma i buy sono dietro l'angolo : Due ore prima della chiusura di Wall Street è attesa la pubblicazione delle minute del FOMC, ossia dei verbali riferiti all'ultima riunione di politica monetaria tenutasi il 7 e l'8 novembre scorsi. ...

Borsa - Piazza Affari chiude in rosso : debacle per Tenaris : Giro di boa settimanale con segno meno per Piazza Affari . L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,18% a quota 21.115 punti. In Italia rimane alta l'attesa per gli sviluppi sul fronte Manovra 2019 con il ...