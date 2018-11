Perturbazioni atlantiche in arrivo sulla Penisola | ci sarà PIOGGIA e debole NEVE in

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 29 novembre 2018) Roma - Il promontorio anticiclonico garante di un giovedì stabile avrà vita molte breve. Dall'Atlantico una nuova perturbazione è ormai pronta ad entrare in azione e venerdì eroderà rapidamente l'esile struttura di alta pressione appena creatasi sul Mediterraneo centrale e l'Italia, innescando un graduale peggioramento sulle regioni centro-settentrionali. Non si tratterà però di una vera e propria fase di maltempo: la perturbazione risulterà piuttostoe sarà causa soprattutto di un aumento della nuvolosità al Centro-Nord, associato a qualcheo fiocco diin montagna. VENERDI': Nubi in aumento sin dal mattino al Centro-Nord e primi fenomeni sulle Alpi occidentali, nevosi dai 700/1000m. Nubi in ulteriore ispessimento in giornata con piogge e rovesci in intensificazione serale in Sardegna e fenomeni ...