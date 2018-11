Pero | arrestato un maestro d' asilo per maltrattamenti a bimbi tra i 2 e i 5 anni

Roma - spray al pePeronicino per tentare di commettere uno stupro : arrestato 34enne romeno : I carabinieri della Compagnia Radiomobile di Frascati, in provincia di Roma hanno arrestato mercoledì scorso un romeno di 34 anni, senza fissa dimora per violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo è stato accusato di avere tentato di stuprare in compagnia di un altro complice, una ragazza adoperando uno spray urticante per bloccarla e consumare la violenza. I militari dell'arma sono intervenuti a bloccare l'uomo quasi in flagranza di reato, ...