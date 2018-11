Perché non puoi perderti il concerto de Il Pagante a Milano il 6 dicembre

Il diesel non è morto - anzi. Vi spiego Perché resta la prima scelta degli italiani : perché per l’usato il diesel rimane la prima scelta degli italiani? Si fa presto a dire che il diesel è morto, ma quando poi si ha bisogno di cambiare auto e si hanno esigenze ben precise c’è poco da fare e la scelta è ancora quasi obbligata. Metano e Gpl sono ancora di nicchia anche se abbiamo appena visto che alcune case ci puntano parecchio. Gli italiani stanno sicuramente iniziando a cambiare abitudini se devono comprare una macchina nuova ...

Red Land-Rosso Istria - un film duro ma necessario sulle Foibe. Perché non capiti più : Quando vengono strumentalizzate è come se le vittime venissero uccise due volte. Lo stesso accade quando vengono ignorate e condannate all’indifferenza. Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, furono circa 7.000 gli Italiani vittime delle Foibe: donne, vecchi, bambini, partigiani italiani, intellettuali e contadini, militari e civili. Si stimano in 350.000 gli italiani che dovettero abbandonare le loro case e la loro terra. Iniziata come ...

Perché non abbiamo peli sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi : (foto: Getty Images) Perché testa, gambe e braccia hanno i peli e palmi di mani e piante dei piedi no? L’evoluzione umana ha guidato i cambiamenti che hanno portato l’uomo a essere come è oggi, peloso in alcune parti e glabro in altre, mentre i nostri antenati erano molto più pelosi di noi. Tuttavia, quali chiavi biologiche, nello specifico, hanno determinato questo assetto? A rispondere alla domanda è un gruppo che ha pubblicato la ...

Grande Fratello Vip 3 - Jane Alexander : "Con Elia - non mi è partito l'ormone. Ringrazio Gianmarco Perché non ha parlato male di me" : Jane Alexander è stata una dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulla reti Mediaset, ormai alle battute finali.Il reality show ha causato, nella vita dell'attrice e conduttrice di origini britanniche, due eventi non da poco, entrambi riguardanti la sfera sentimentale: la fine definitiva della sua storia d'amore con il musicista Gianmarco Amicarelli e l'inizio di una relazione con il modello ...

Global Compact - che cos'è e Perché l'Italia non lo firmerà (per ora) : Contrariamente agli impegni già presi il 10 dicembre il governo italiano non andrà a Marrakech dove si terrà il summit delle...

L'Istat ci spiega Perché gli italiani non fanno più figli : “Il calo della natalità è un'emergenza, ma si può risolvere attraverso politiche mirate”, spiega al Foglio Vittoria Buratta, direttore centrale delle Statistiche sociali e del Censimento della popolazione delL'Istat. L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato un rapporto sui tassi di natalità

GF Vip - Walter Nudo vs il gruppo casinista : «Son due ca**o di mesi che non dormo». La Provvedi : «Ridevamo Perché hai scoreggiato» : Mainardi e Nudo Lo scontro generazionale che ha caratterizzato questa edizione di Grande Fratello Vip non trova tregua neanche a poco più di una settimana dalla fine del reality. Questa mattina Walter Nudo sembra essersi svegliato con il piede sbagliato. L’uomo lamenta ai compagni di non aver dormito a causa dei loro rumori e delle risate fino a tarda notte, ma il discorso sembra allargarsi all’intera permanenza nella casa nell’arco di questi ...

Cos’è il Global Compact e Perché Salvini non vuole saperne : (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) L’Italia ha fatto un passo indietro e nella prima metà di dicembre non parteciperà alla conferenza intergovernativa che a Marrakesh discuterà del Global Compact for Migration. Ad annunciarlo è Matteo Salvini, che dall’aula della Camera ha anticipato la dichiarazione ufficiale del premier Giuseppe Conte. L’annuncio del governo “Il Global Migration Compact è un documento che pone temi e questioni ...

Cos’è il “Global Compact” e Perché l’Italia non vuole più firmarlo : È un documento dell'ONU sull'immigrazione e solo due mesi fa il governo italiano lo aveva definito di «importanza fondamentale»

Sondaggio - la squadra più odiata dagli italiani? No - non è la Juve : Perché l'Inter fa rosicare : A inizio anni Duemila l' Inter era la squadra più ridicolizzata. Quella del presidente che buttava miliardi su miliardi senza vincere , quasi, nulla. La squadra che i cugini rossoneri irridevano con ...

Budelli : il Parco ‘sfratta’ Mauro - custode-eremita da 29 anni. “Sono qui Perché non mi piace il consumismo” : È l’unico abitante dell’isola da 29 anni, da quando ha deciso di scegliere la solitudine a una società sempre più lontana dall’essenziale. Ma ora Mauro Morandi, 79enne di origine modenese, rischia lo sfratto. Abita a Budelli e dal 2014 la casa che occupa è passata, assieme agli altri terreni dell’isola, nelle proprietà del Parco di La Maddalena, che ora ha deciso di demolire le volumetrie ritenute illegittime dal Comune e ...

Perché in tv "L'Amica geniale" non è geniale per niente : "L'amica geniale" è esattamente quello che doveva essere. La questione è se questo sia un bene o un male. Per chi conosceva già la storia, e ha visto la fiction Rai con i volumi allineati sul bracciolo, è stato come entrare in una casa vista solo in foto o descritta a voce. È come l'avevo immaginata, non è come l'avevo immaginata, è più ariosa, meno colorata, tutto sommato niente male, me ...

Asia Argento : 'Non esco di casa Perché ho paura delle foto. E ho chiuso con Fabrizio Corona e Metoo' : 'Il gossip mi fa orrore, non mi riguarda. Ho vissuto sempre in maniera riservata. Non esco per non essere fotografata , non mi dà eccitazione che la gente faccia speculazioni sulla mia vita privata'. ...