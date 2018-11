Per un manifesto della diversità umana

Formazione : Skilla - manifesto Per educatori professionali : Milano, 26 nov. (Labitalia) - Un manifesto per la Formazione per la comunità dei formatori italian[...]

Formazione : Skilla - manifesto Per educatori professionali : La creatività è metodo, scienza e cultura. La Formazione deve prima di tutto ricercare essa stessa approcci creativi e continua innovazione delle sue metodologie, per essere sempre più efficace". ...

Il manifesto dei Verdi Per un'Europa sociale ed ecologica : DAL NOSTRO CORRISPONDENTE FRANCOFORTE - un'Europa più verde, più sociale, più unita e soprattutto democratica, libera, rispettosa dei diritti dell'uomo, attenta alla protezione dell'ambiente e dei ...

Zerocalcare ha risposto su Facebook alle critiche Per il manifesto NoTav : 'Visto che mi arrivano da ieri diciannove milioni di mail e messaggi e tag più o meno tutti di questo tenore, di grande delusione e stupore per il manifesto del corteo NoTav, insieme a richieste di ...

Zerocalcare ha risposto su Facebook alle critiche Per il manifesto NoTav : “Visto che mi arrivano da ieri diciannove milioni di mail e messaggi e tag più o meno tutti di questo tenore, di grande delusione e stupore per il manifesto del corteo NoTav, insieme a richieste di interviste varie, lo scrivo qui perché a forza di rispondere a tutti sto diventando scemo”. Zerocalcare, al secolo Michele Rech, sul suo profilo Facebook si è trovato costretto a replicare a chi in questi giorni lo sta ...

Per un sano ritorno dello stato in economia. Un manifesto : Caro Direttore, il dibattito pubblico di queste settimane ha riportato in auge interrogativi, riflessioni e polemiche sul perimetro e le modalità della presenza dello stato nell’economia. A chi scrive, questo pare un cambiamento significativo del sentire comune dopo alcuni decenni durante i quali ai

"Cercasi praticante bella e single". Polemica Per un manifesto a San Severo. Il titolare : "Cerco anche moglie" : Sta facendo scalpore sul web il manifesto apparso da qualche giorno sui muri di San Severo in cui si cerca una praticante per una scuola di inglese privata: tra i requisiti necessari oltre all'età 19-35/40 anni, è "fondamentale la bella presenza". Ma c'è altro, "trattandosi di un impegno full time si richiedono profili liberi da qualsiasi impegno familiare". Per sottoporre la propria candidatura basta inviare un curriculum ...

Europee - Di Maio : A gennaio manifesto Per gruppo Ue che sia ago bilancia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Malattia Rh - un manifesto Per evitare 114mila neonati morti l'anno : Dal congresso è emerso uno statement importante che impegna la comunità dei ginecologi di tutto il mondo a garantire l'accesso massimo alla profilassi a base di immunoglobuline Anti-Rh anche in quei ...

Società Umanitaria : Paolo Hendel 'Manifesto Per una seconda giovinezza' : Accanto a corsi di ogni genere , 600 dalle lingue all'informatica, dalla ginnastica passiva alla pittura, ci sono workshop, visite guidate, spettacoli, kermesse letterarie, iniziative di solidarietà, ...

Il Virgilio unico liceo aPerto - Perché occupato - : «il manifesto delle scuole» : Le scuole sono chiuse per il maltempo? «E noi le riapriamo, così nessuno potrà dire che okkupiamo solo per fare sega», dice Edoardo, felpa nera e testa nel cappuccio, mentre spiega come e perché, dopo ...

Un manifesto Per una nuova destra : al festival Caffeina gli stati generali dei conservatori anti-Salvini : Un manifesto per una destra alternativa a Salvini. Una destra, “laica, realista, autorevole ma non autoritaria, che sia capace di dare risposte concrete alle sfide della modernità”. Lo ha proposto sulle pagine del Foglio Filippo Rossi, direttore artistico del festival Caffeina, e sarà il punto di partenza di Viva l’Italia – Discorsi per un’altra politica, giornata di dibattiti e riflessione all’interno della ...

Manifesto Per la buona destra : Una sensazione. Nulla di più. Nulla di meno. Una fortissima sensazione di estraneità rispetto a una destra (destra?) sempre più caricaturale. Sempre più cattiva. Sempre più estrema in ogni sua espressione. Come se l’urlo fosse l’unico modo di vivere la politica. Come se l’odio fosse l’unico sentimen