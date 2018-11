Per Trump il Nicaragua è una minaccia alla sicurezza nazionale Usa E blocca i beni della

Dazi : Perché Trump ora vuole colpire anche le auto : La reazione del presidente Usa arriva dopo la decisione di Gm di chiudere 5 stabilimenti in Nord America per trasferire la produzione all'estero

Trump minaccia desecretare documenti devastanti Per dem : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russiagate : Trump non esclude grazia Per Manafort : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa : Trump incolpa la Federal Reserve Per i cali del mercato azionario : ... durante un'intervista al quotidiano "Washington Post", respingendo qualsiasi colpa personale per le crepe nell'economia e dichiarando che "non è felice neppure un po'" dell'operato del presidente ...

GM - Trump : “deluso Per la chiusura della fabbriche”. E minaccia di tagliare i sussidi : Donald Trump pare non abbia preso benissimo la notizia che GM taglierà circa 15 mila posti di lavoro in Nordamerica: tanto che oggi il tycoon ha minacciato di bloccare i sussidi governativi alla General Motors, ivi compresi i fondi destinati alle auto elettriche (attualmente i veicoli a emissioni zero della GM beneficiano di un credito d’imposta di 7.500 dollari). Al solito il Presidente degli USA ha affidato ad un tweet i suoi mal di ...

Il senso di Melania Trump Per il Natale : Il senso di Melania per il Natale Il senso di Melania per il Natale Il senso di Melania per il NataleIl senso di Melania per il Natale Il senso di Melania per il Natale Il senso di Melania per il Natale Il senso di Melania per il Natale Il senso di Melania per il Natale Il senso di Melania per il Natale Il senso di Melania per il Natale La First Lady americana Melania Trump ha presentato negli scorsi giorni le decorazioni natalizie della Casa ...

Trump : Per niente contento di Powell : Le scelte della Fed La conseguenza? Secondo Trump in immediato danneggiamento dell'economia Usa oltre al calo delle borse come dimostrato, secondo lui, dai recenti sell-sell azionari. Le ire del ...

General Motors - Trump minaccia di bloccare i fondi Per le elettriche : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di bloccare tutti i sussidi governativi alla General Motors, inclusi i fondi stanziati per le elettriche. la reazione a caldo al piano di ristrutturazione annunciato dalla Casa, che prevede la chiusura di cinque fabbriche in Nord America e il taglio di 14.800 lavoratori. Una scommessa che non paga. In un paio di tweet il numero uno della Casa Bianca ha fatto sapere di ...

Trump : Per niente contento di Powell : Le scelte della Fed La conseguenza? Secondo Trump in immediato danneggiamento dell'economia Usa oltre al calo delle borse come dimostrato, secondo lui, dai recenti sell-sell azionari. Le ire del ...

Per Slavoj Žižek il problema non è Trump - ma cambiare la sinistra : Il filosofo sloveno invita le forze progressiste a contestare il capitalismo e a non difendere solo delle “libertà vuote”. L’intervista del Guardian. Leggi

Usa : Trump torna a criticare l'oPerato del governatore della Federal Reserve : Washington, 28 nov 04:53 - , Agenzia Nova, - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a criticare l'indirizzo impresso alla politica monetaria dall'attuale governatore... , Was,

Trump a Gm - io qui Per difendere lavoro : ANSA, - NEW YORK, 27 NOV - ''Sono qui per tutelare i lavoratori americani''. E' il messaggio di Donald Trump a General Motors, dopo l'annuncio da parte della casa automobilistica della chiusura di ...

Trump : 'Valutiamo taglio di tutti gli aiuti a GM. Inclusi quelli Per auto elettriche' : NEW YORK - 'Sono molto deluso da General Motors e Mary Barra per le chiusure degli impianti degli impianti in Ohio, Michigan e Maryland. Niente viene chiuso in Messico o Cina. Gli Stati Uniti...

Usa : Trump vuole la tv di Stato Per competere con CNN : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve