Per Powell | Fed | tassi Usa ' appena sotto' il livello neutro

Fed - Powell : "sui tassi non c'è un Percorso prestabilito" : ... gli attuali tassi di interesse, pur restando "bassi in base agli standard storici", appaiono "appena al di sotto il livello stimato neutrale per l'economia, che non risulta ne' in uno stimolo ne' in ...

Trump : Per niente contento di Powell : Le scelte della Fed La conseguenza? Secondo Trump in immediato danneggiamento dell'economia Usa oltre al calo delle borse come dimostrato, secondo lui, dai recenti sell-sell azionari. Le ire del ...

Fed - Powell : 'Percorso fiscale Usa insostenibile Per accelerazione debito' : "Gli Stati Uniti si trovano in un percorso fiscale insostenibible". L'allarme è stato lanciato dal presidente della Fed Jerome Powell, in riferimento all'accelerazione del debito su cui, ha precisato, ...

Per Powell l'economia Usa si trova in una buona posizione : "Sono molto contento dello stato dell'economia in questo momento", ha comunque sottolineato. "Siamo in una buona posizione e credo che la nostra economia possa crescere e crescere più velocemente", ...

Trump : Powell? Minaccia Per economia : 3.02 Nuovo durissimo attacco di Trump al numero uno della Fed, Jerome Powell, definito in una intervista al Wall Street Journal "una Minaccia" per la crescita dell'economia americana". "Sono scontento, molto scontento con la Fed perché Obama aveva tassi di interesse pari allo zero. Invece ogni volta che noi facciamo qualcosa di grande la banca centrale alza i tassi e pare che Powell sembri quasi contento di alzare i tassi", ha aggiunto il ...

Laurene Powell Jobs sarà a Firenze Per il «Quotidiano in classe» - : La vedova Jobs, una delle donne più ricche al mondo , è anche presidentessa del College Track, fondazione che, tra le altre cose, ha attivato un programma di supporto per il completamento degli studi ...

Fed : Trump non vuole silurare Powell ma potrebbe farlo Per giusta causa? : La sua speranza è influenzarne la politica monetaria attraverso le lamentele anche se Powell ha più volte detto che la politica tra Casa Bianca e Capitol Hill non influenza le sue scelte.

Trump considererà Dina Powell Per sostituire Haley : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump considera Dina Powell all'Onu Per sostituire Nikky Haley : L'ambasciatrice Usa all'Onu Nikki Haley si e' dimessa e Donald Trump ha accettato le sue dimissioni . Nikki Haley lascera' "alla fine dell'anno". Ha detto che non correrà per la Casa Bianca nel 2020 ...

Powell e dati Usa spingono il dollaro - analisti vedono Per eur/usd nuovi ribassi : Prima le stime ADP oltre le atte e l'ISM non manifatturiero ai massimi storici, poi le parole di Jerome Powell che ha detto che l'economia è "straordinariamente positiva" e continuerà a crescere ...

Per Powell - Fed - i tassi neutri sono ancora molto lontani : "I tassi estremamente accomodanti di cui avevamo bisogno quando l'economia era debole, non sono più necessari, non sono più appropriati", ha dichiarato mercoledì nel corso di un'intervista alla tv ...