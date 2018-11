Pensioni | tagli a sorpresa alle rivalutazioni nel 2019

Pensioni - taglio da 3 - 4 miliardi di euro in manovra : ecco chi ci rimette : Passare dal 2,4 al 2,2 per cento del rapporto deficit-Pil significa risparmiare 3,4 miliardi su una manovra da 37, di cui 22 in deficit posticipando a non prima della prossima primavera la partenza ...

Pensioni e LdB2019 : Quota 100 e flessibilità - attesa la verità sui dettagli : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 25 novembre 2018 vedono arrivare nuove richieste di chiarimento da parte dell'opposizione in merito al funzionamento dei pensionamenti anticipati tramite la Quota 100 ed ai relativi dettagli operativi. Nel frattempo il Premier Conte è andato a Bruxelles per discutere con i Commissari UE dell'impianto della Manovra, mentre dalle ultime indiscrezioni di stampa emergono ipotesi sul possibile slittamento delle ...

Italiani come noi - tagliare le Pensioni d’oro? “Non per chi ha pagato”. “Giusto contributo di solidarietà” : “Sembra una buona idea, ma sarà davvero praticabile?”. Dal dialogo con i cittadini in strada sulla norma – per ora solo annunciata – con la quale il governo intende tagliare le pensioni alte, emergono due opinioni prevalenti. La prima, il consenso verso il ‘contributo di solidarietà‘ : “È una scelta giusta perché chi ha tanto deve accettare un sacrificio in favore di chi si trova in difficoltà”. La ...

Pensioni : Quota 100 - si ipotizzano tagli sull'assegno fino al 10% : Si continua a discutere sulla Quota 100 e sugli altri interventi in materia previdenziale che dovrebbero entrare in vigore il prossimo anno e intanto, l'esperto previdenziale della Lega Alberto Brambilla mette le mani avanti sulla misura previdenziale volta a superare la tanto odiata Riforma Fornero dopo le dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell'Inps Tito Boeri sui costi ingenti richiesti dal meccanismo della Quota 100. Lo stesso ...

Pensioni - governo pensa a decreto. Ok Quota 100 e taglio a Pensioni d'oro : La riforma delle pensioni potrebbe essere realizzata attraverso un decreto legge. Ad annunciarlo ad Adnkronos, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon , che ha detto: ' Stiamo valutando anche l'...

1 mld da taglio Pensioni d'oro : Roma, 17 nov. -, AdnKronos, - La riforma delle pensioni annunciata dal governo potrebbe essere adottata per decreto legge. Ad annunciarlo all'Adnkronos, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ...

1 mld da taglio Pensioni d'oro : La riforma delle pensioni annunciata dal governo potrebbe essere adottata per decreto legge . Ad annunciarlo all'Adnkronos, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon che spiega: "Stiamo valutando ...

Riforma Pensioni : Salvini : 'Quota 100 non comporterà tagli sugli assegni' : "Sulla Legge Fornero leggo cose incredibili. Non c'è alcun taglio, alcuna penalizzazione", lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo che l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha reso nota la sua relazione che ipotizza tagli sugli assegni previdenziali che vanno dal 5 al 30 % per tutti coloro che, a partire dal 2019 usufruiranno del sistema della Quota 100. Per Salvini non ci saranno penalizzazioni Per il vicepremier della Lega, ...

Pensioni - l'avvertimento di Damiano : 'Quota 100? Attenti al taglio dell'assegno' : Le considerazioni di Damiano, esponente dem, partono dalle ultime dichiarazioni rese pubbliche dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UpB) che mette in guardia gli italiani sulle forti penalizzazioni a cui andranno incontro optando per quota 100, penalizzazioni che partiranno dal 5% nel caso si anticipasse soltanto di un anno l'entrata in quiescenza. Questo taglio implicito - spiega l’onorevole - non era mai stato tenuto in considerazione, ma è ...

Pensioni - altro che nessuna penalità : 'Tagli fino a oltre il 30% per chi esce prima' : Pensioni e Quota 100, da quando si è insediato il nuovo governo gialloverde la riforma del sistema Pensionistico ha un solo colore, quello della Lega. Salvini fin da prima della campagna elettorale ha sempre sostenuto di volere 'distruggere la legge Fornero' e ora che è al governo, insieme ai tecnici, ha elaborato Quota 100. Una strategia economica che somma gli anni di lavoro con l'età anagrafica per poter andare in pensione, ma non priva di ...

Pensioni - quota 100 : uscita a 62 anni causa un taglio dell'assegno simile a Opzione Donna : L'Ufficio parlamentare di bilancio ha rilasciato importanti dichiarazioni su quota 100 nel corso di un'audizione parlamentare di fronte alle commissioni Bilancio delle due Camere. Fino ad oggi, indiscrezioni giornalistiche avevano parlato di forti tagli sull'assegno Pensionistico per chi scegliera' di andare in pensione prima dei 67 anni dal 2019. Quanto riportato dai quotidiani non aveva mai trovato conferme dalle voci ufficiali del governo ...

Pensioni a quota 100 - taglio fino al 30% : 'Ma è allarme crescita' : Il problema del Paese è la crescita. Mentre il governo mette a punto la propria risposta a Bruxelles, dalle audizioni parlamentari sulla legge di bilancio emerge la conferma che l'incremento del ...

Pensioni - con quota 100 assegno tagliato dal 5 al 30% : Secondo la Corte dei Conti la probabilità della legge di Bilancio di centrare una crescita dell'1,5% richiederebbe una ripresa 'duratura'' e 'particolarmente vivace' dell'economia, dopo un terzo ...

Manovra - 'con Quota 100 le Pensioni lorde subiranno un taglio dal 5 al 30%' : Soltanto la metà degli aventi diritto alla cosiddetta "Quota 100" , circa 437mila persone, aderirà al pensionamento anticipato . E' quanto stima il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, ...