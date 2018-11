Pensioni anticipate e Q100 | per Salvini ' si parte a febbraio'

Pensioni anticipate e LdB2019 - attesa su quota 100 e critiche su stop all'APE sociale : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 29 novembre 2018 vedono arrivare nuove conferme da parte del Governo sull'avvio delle Pensioni anticipate ad aprile del 2019. Nel frattempo dall'esperto di previdenza Alberto Brambilla si registrano nuove ipotesi sul contenimento dei costi del provvedimento, mentre dall'opposizione si lancia l'allarme riguardo lo stop alla proroga dell'APE sociale e sulla mancanza di fondi strutturali per la quota 100 ed ...

Pensioni anticipate e LdB 2019 : su Quota 100 criteri stringenti - preoccupano i vincoli : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 novembre 2018 vedono crescere le preoccupazioni per i vincoli legati alla nuova Quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato che dovrebbe consentire l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e dai 38 anni di contribuzione. Secondo il Presidente dell'Inps Tito Boeri, visti i vincoli presenti, è lo stesso termine Quota 100 ormai a risultare fuorviante e quindi da cambiare. Nel frattempo ...

Pensioni anticipate e Ldb2019 - governo conferma Q100 e reddito di cittadinanza : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 novembre 2018 vedono arrivare nuovi aggiornamenti sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza da una nota scritta rilasciata dal governo a seguito del vertice tenutosi nella serata di ieri. Nel frattempo dai due vicepremier emerge il giudizio di un riscontro positivo dalla trattativa in corso con Bruxelles. Infine, arrivano alcune prese di posizione interessanti anche dai tecnici in merito alla ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : ecco come potrebbe cambiare il divieto di cumulo : Che l'attività di limatura degli interventi sia febbrile lo dimostrano le ultime notizie di cronaca riguardanti lo scontro con Bruxelles ed il possibile slittamento della Quota 100 ad aprile. Ma ...

Pensioni anticipate quota 100 : spunta ipotesi graduatorie - in uscita pure 70 mila precoci : Arriva il rischio di graduatorie Inps per i pagamenti delle Pensioni anticipate con quota 100 nel 2019. E' questa l'ipotesi fatta dal quotidiano Il Sole 24 Ore in merito alla nuova misura di riforma delle Pensioni che potrebbe essere introdotta l'anno prossimo per il superamento dei rigidi requisiti della legge Fornero. Quella delle graduatorie è una delle formule di pagamento delle Pensioni già vista negli ultimi anni per l'esito delle domande ...

Pensioni anticipate : manovra bocciata - ma il Governo insiste su quota 100 e legge Fornero : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi, 22 novembre 2018, vedono arrivare dall'Unione europea una bocciatura all'impostazione della manovra, mentre sullo sfondo prende forma l'avvio di una possibile procedura d'infrazione nei confronti del Paese. La maggioranza continua a manifestare la volontà di proseguire con il superamento della legge Fornero e gli altri provvedimenti di welfare previsti nel contratto di Governo. Nel frattempo, ...

Pensioni anticipate e LdB 2019 : su Q100 nuovo scontro tra Inps e Governo : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 novembre 2018 vedono proseguire lo scontro a distanza tra Inps e Governo in merito alle uscite anticipate tramite la quota 100. In particolare, il nodo del contendere resta ancora quello delle coperture, stante che secondo le stime tecniche non risulterebbero sufficienti per garantire l'avvio della flessibilità previdenziale promessa dall'esecutivo. Una posizione sulla quale però il Ministero del lavoro ...

Pensioni anticipate e LdB2019 - la quota 100 in partenza da febbraio 2019 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 17 novembre 2018 vedono arrivare nuove dichiarazioni dal Governo sull'avvio della quota 100 a febbraio 2019 e del reddito di cittadinanza entro il primo trimestre del prossimo anno. Nel frattempo la decisione di mantenere in corso di approvazione i provvedimenti appena indicati rischia di acuire lo scontro in essere con i tecnici europei, mentre dall'opposizione si chiedono chiarimenti sulle cifre che ...

Pensioni anticipate : per quota 100 da sciogliere il nodo risorse nel 2020/21 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 16 novembre 2018 vedono accendersi un nuovo scontro tra Inps e governo in merito all'avvio della quota 100. Questa volta il nodo del contendere riguarderebbe le risorse, che per il presidente Tito Boeri non sarebbero sufficienti a garantire tutti i pensionamenti anticipati nel 2020/21. La risposta dell'esecutivo è arrivata dal vicepremier Matteo Salvini, che ha confermato la presenza di fondi sufficienti e ...

Pensioni anticipate e LdB2019 : quota 100 e Rdc sono misure da definire : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 novembre 2018 vedono arrivare nuove notizie contrastanti sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza. In particolare, all'interno del Dpb (Documento programmatico di bilancio) si riporta che i provvedimenti risulteranno ad efficacia non immediata. Un punto sul quale il Governo ha comunque indicato che si sta già provvedendo a predisporre gli appositi decreti legge. Intanto i sindacati tornano a ...

Tre vie di uscita per chi ha molti contributi versati : Q100 - Q41 e Pensioni anticipate : Nel sistema previdenziale italiano sta per entrare una nuova misura pensionistica chiamata quota 100. Con un decreto ad hoc che il governo produrra' verso la fine di dicembre, stando alle ultime indiscrezioni, alle normali pensioni di vecchiaia, anticipata, quota 41 e Ape sociale, ne nascera' un’altra. Si implementano le opzioni offerte ai lavoratori per andare in pensione, anche se quasi tutte prevedono numeri talmente elevati di contributi da ...

Pensioni - Durigon conferma su La7 : stop aspettativa di vita per precoci e anticipate : Le novita' che da giorni moltissimi lavoratori stanno aspettando e che concernono lo stop dell’aspettativa di vita dal 2019 sono giunte dal sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon, che nel corso di un’intervista rilasciata il 06/11 a L'Aria che Tira su La7 conferma il blocco dell’aumento dei 5 mesi sia per le Pensioni anticipate [VIDEO] quanto per la quota 41, usufruibile, come stabilito dalla passata legislatura, dai precoci di ...

Pensioni anticipate e LdB 2019 - su quota 100 pronto il pacchetto d'intervento : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi, 5 novembre 2018, riguardano le uscite anticipate tramite la nuova quota 100. Il Governo ha infatti deciso gli ultimi dettagli in merito al provvedimento, tanto che emergono le stime definitive sia in merito ai potenziali fruitori che ai costi per le casse pubbliche. Resta, invece, ancora da definire quale sara' lo strumento legislativo con il quale si dara' effettivamente attuazione alla nuova opzione di ...

Pensioni anticipate e Q100 - 500mila statali in quiescenza e focus penalizzazioni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 27 ottobre 2018 vedono arrivare nuove stime sulla platea dei lavoratori pubblici che potra' usufruire della quota 100 [VIDEO]. Si tratta di circa 500mila persone in uscita dal lavoro entro il 2021, un numero che però pone diversi interrogativi in merito all'efficacia del possibile turn over. Nel frattempo dall'opposizione prosegue il pressing sul meccanismo di prepensionamento e sui vincoli che presenta ...