ilfattoquotidiano

: Pd, Richetti: “Renzi dice che la sinistra dovrebbe chiedere scusa a Berlusconi? Era una battuta”… - Cascavel47 : Pd, Richetti: “Renzi dice che la sinistra dovrebbe chiedere scusa a Berlusconi? Era una battuta”… - Eedaii : Mettetevi d'accordo... che tristezza. Pd, Richetti: 'Renzi dice che la sinistra dovrebbe chiedere scusa a Berlusco… - TutteLeNotizie : Pd, Richetti: “Renzi dice che la sinistra dovrebbe chiedere scusa a Berlusconi? Era una… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) “Renzi ha detto che la? E’ una battuta per dire che questo governo, in particolare Salvini, sta facendo tante e tali provocazioni dal punto di vista istituzionale, come i condoni fino a pensare che i beni confiscati alla mafia possano tornare ai privati e al rischio di qualche prestanome, che quello che ha fattoè da dilettanti. E’ da intendersi solo in questo modo, credo”: così il senatore del Pd Matteoa margine di un iniziativa in un circolo del partito.L'articolo Pd,: “Renziche la? Era una battuta” proviene da Il Fatto Quotidiano.