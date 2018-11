Papa Francesco e la lotta contro lo Ior Così Marcinkus aleggia ancora sulla banca

Marcinkus - il mistero del banchiere di Dio e la lotta di Papa Francesco alle finanze maledette : Esce in questi giorni Il banchiere di Dio e la lotta di papa Francesco alle finanze maledette , Chiarelettere, Milano 2018, pp. 176, euro 15,, un libro di Fabio Marchese Ragona che ripercorre le ...

Bimbo sale sul palco durante l'udienza Papale. Francesco : "È indisciplinato - è argentino" : È riuscito a salire sul palco senza che la mamma se ne accorgesse. Poi, con disinvoltura, ha raggiunto il palco della Sala Nervi dove, a pochi metri da lui, era seduto papa Francesco. È accaduto durante l'udienza generale, quando un bambino, per nulla intimorito dalla presenza del Pontefice, si è messo a correre. E a importunare una guardia svizzera accanto allo scranno papale.Tra i sorrisi dei fedeli, il piccolo non ha accusato nessun segno di ...

Papa Francesco - il clamoroso messaggio contro 'i grandi della terra'. Clamorosa rivolta - lo insultano : Al posto dei 'troni' di chi comanda nel mondo, Gesù ha scelto 'la croce'. Parole che riempiono il cuore dei cattolici ma che molti ascoltano con scetticismo. C'è chi sospetta che il tweet del Papa ...

Catacombe - tre ragazzi della Paranza scrivono a Papa Francesco : 'Ci aiuti' : La speranza. Parte da qui l'ultimo tentativo di salvare l'esperienza della cooperativa sociale 'La Paranza' che, con i suoi 50 giovani, gestisce da dieci anni le Catacombe di San Gennaro. In una ...

[Il retroscena] Dossier e ricatti : ecco il piano segreto per condizionare la scelta del nuovo Papa e la mossa di Francesco per fermare l'... : Perché escludere che, perfezionando i sinodi e anche altri incontri dei presidenti degli episcopati di tutto il mondo che permettono una consultazione più agile e rapida trattandosi di meno di 120 ...

Papa Francesco al Banco Alimentare "grazie per quello che fate"/ Video Colletta - consegnati 2400kg di alimenti - IlSussidiario.net : Banco Alimentare in Udienza da Papa Francesco: 'grazie per quello che fate per i poveri'. consegnati in vista della Colletta 2400 kg di alimenti

A confronto sul messaggio ecologista di Papa Francesco : Un racconto a due voci tra scienza e fede sull'Enciclica 'Laudato sì' condotto da Elena Sassone e Alberto Maffiotti. "Se lo sguardo percorre le regioni del nostro pianeta, ci si accorge subito che l'...

Papa Francesco : in politica no a utile personale e al clientelismo : Lo ha affermato Papa Francesco, aggiungendo: "La politica complessa chiede alti statisti cristiani".

Chiesa : Theobald - da Papa Francesco primo passo necessario ma non sufficiente : Padova, 22 nov. (AdnKronos) - "Gli abusi sessuali, commessi da alcuni membri del clero, e dissimulati da altri, che hanno un potere di fatto e un potere giuridico, conducono alla distruzione attraverso i criteri della credibilità dell’istituzione ecclesiale (che si sarebbe voluto proteggere) e della

BOLOGNA : "NON HO UCCISO PAPÀ" - INDAGATO POI MUORE IN UN INCIDENTE/ Il 'giallo' di Francesco Masetti - IlSussidiario.net : BOLOGNA, Francesco Masetti morto mentre era INDAGATO per l'omicidio del padre: tragico INCIDENTE stradale o suicidio? L'ultimo messaggio del 38enne

Papa/ I poveri di Francesco fanno piazza pulita di tutte le nostre scuse - IlSussidiario.net : Nella Giornata mondiale dei poveri che si è celebrata ieri PAPA Francesco ha offerto un pranzo a 3mila non abbienti e ha criticato i ricchi epuloni di oggi.