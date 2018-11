Paolo Ruffini | ritrovato a Roma il camion rubato

Paolo Ruffini - rubato il furgone con i materiali di scena : “Non avrete mai la mia felicità” : Qualcuno ha rubato il furgone di Paolo Ruffini con tutte le scenografie e i materiali dello spettacolo teatrale che l’attore sta portando in giro per l’Italia. Eppure quel furgone non passa certo inosservato dal momento che è rosso e sulla fiancata c’è infatti una gigantografia con il volto di Ruffini e la locandina dello spettacolo “Up&Down”, in cui recita assieme ad attori disabili. Lunedì era la seconda data nella Capitale e ...

Domenica In - Paolo Ruffini da lacrime da Mara Venier : i ragazzi Down che commuovono lo studio : Commozione a Domenica In . Merito di Paolo Ruffini , che si è presentato in studio da Mara Venier con i 5 ragazzi con sindrome Down e un giovane autistico protagonisti del suo ultimo film Up & Down . ...

Paolo Ruffini e il film Up&Down : a Domenica In grande commozione : Paolo Ruffini e il film Up&Down: l’attore commuove tutti a Domenica In Paolo Ruffini a Domenica In commuove proprio tutti i telespettatori. Il progetto ideato dall’attore, che vede protagonisti cinque ragazzi con sindrome di Down e uno autistico, ha emozionato il pubblico di Rai Uno. In particolare, il conduttore si è presentato in studio con […] L'articolo Paolo Ruffini e il film Up&Down: a Domenica In grande ...

