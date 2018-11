Palinsesti Rai 1 | inverno 2019 | Ora o Mai Più al sabato sera

davidemaggio

(Di giovedì 29 novembre 2018) Amadeus - Ora o Mai PiùSi va delineando l’offerta delle reti Rai per il periodo compreso tra il 13 gennaio e il 30 marzo. Il palinsesto invernale dell’ammiraglia sarà invaso come ogni anno dal Festival di Sanremo e da alcuni eventi sportivi, ma non mancheranno le fiction, con l’atteso ritorno di Salvo Montalbano. Ecco come appare al momento l’offerta di Rai 1, suscettibile però di variazioni.Rai 1,: il prime time Il Festival di Sanremo andrà in onda da martedì 5 a9 febbraio, mentre il Dopofestival si fermerà venerdì 8. La Coppa Italia occuperà late di domenica 13 gennaio, martedì 29 gennaio e 26 febbraio, mercoledì 30 gennaio e 27 febbraio e giovedì 31 gennaio; per quanto riguarda invece le qualificazioni per gli Europei 2020, terranno banco venerdì 22 e martedì 26 marzo.Fabio Fazio resterà saldo al timone della ...