Pagano | mia interrogazione terminal Anagnina ha avuto risposta vaga

Pony - la scimmia-prostituta : contadini Pagano 2 euro per fare sesso con lei : Pony aveva circa sei anni quando nel 2003 fu salvata da un bordello nei pressi di una piantagione di palme in Borneo. I suoi rapitori la rasavano quasi quotidianamente, truccandola e mettendole il profumo. "Molti uomini preferivano fare sesso con lei, piuttosto che con una donna" racconta Michelle Desilets, direttrice della Borneo Orangutan Survival Foundation. Oggi la scimmia sta bene e viveva in una riserva per orangutan in Indonesia.Continua ...