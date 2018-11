Padre Georg | Schumacher sente l' amore delle persone intorno | prego spesso per

F1 - Padre Georg : «Schumacher sente l'affetto dei suoi cari» : ROMA - ' Mi sono seduto di fronte a lui, l'ho toccato con entrambe le mani e l'ho guardato. La sua faccia, come tutti sappiamo, è il tipico volto di Michael Schumacher, è diventato solo un po più ...

“Michael Schumacher sente l’amore dei suoi cari” : Padre Georg racconta l’incontro con l’ex pilota di F1 : Michael Schumacher si trova in coma dal 29 dicembre 2013, dopo l’incidente in quel di Meribel: Padre Georg Ganswein ha raccontato il loro incontro del 2016 “Ero seduto di fronte a lui, gli tenevo entrambe le mani e lo guardavo. La sua faccia resta quella che tutti noi conosciamo, solo un po’ più piena“. L’arcivescovo e prefetto della Casa Pontificia, Georg Ganswein, racconta il suo incontro avvenuto ...