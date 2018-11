Omicidio Caccia | un giallo senza finale «Ignorate le indicazioni della famiglia»

Roma - Omicidio Desirée Mariottini : è morta dopo 12 ore di agonia - caccia al quarto uomo : Quella che si è verificata nella settimana appena trascorsa a Roma è stata sicuramente una tragica vicenda [VIDEO] che però attende ancora di essere risolta totalmente. L'omicidio e lo stupro nei riguardi della giovane Desirée Mariottini, appena sedicenne, ha sconvolto l'Italia intera non solo per la morte di una giovane ragazza ma anche per le circostanze che ne hanno segnato il decesso. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, ...