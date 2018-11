Omicidio Anna Filomena Barretta | la svolta Marito accusato di omicidio

Abbandonò la figlia neonata tra gli scogli d’inverno : condannata per Omicidio volontario : Lidia Rubino Abbandonò la piccola tra gli scogli di una spiaggia di Monopoli, 'Cala Monaci', dopo averla data alla luce. La bambina morì di freddo nel giro di poche ore.Continua a leggere

Bari - abbandonò neonata tra gli scogli : mamma condannata a 14 anni per Omicidio : La neonata fu abbandonata all'alba del 12 febbraio dopo il parto e fu ritrovata sul bagnasciuga da una coppia di turisti tre giorni dopo, il 15 febbraio 2017. Per la 24enne riconosciuto il parziale vizio di mente

Anna Filomena è stata uccisa da un colpo di pistola alla testa - è Omicidio. Fermato l’ex marito : Angelo Lavarra, ex marito della donna trovata morta con un proiettile conficcato in testa a Marano Vicentino, è stato sottoposto a fermo come indiziato. L'uomo, guardia giurata cui appartiene l'arma che ha sparato, è sospettato di aver premuto il grilletto che ha ucciso la povera Anna Filomena Barretta, alla quale inizialmente si attribuiva un gesto suicida.--Filomena non ha premuto il grilletto dell'arma che l'ha uccisa. Queste conclusioni e ...

Reo-Confesso dell'Omicidio di Bevilacqua - condannato a 20 anni Antonio Fantauzzi : Pescara - condannato a 20 anni di carcere, in linea con le richieste del pm Paolo Pompa, Massimo Fantauzzi, reo confesso dell'omicidio di Antonio Bevilacqua, il 21enne ucciso il 16 settembre 2017 nel pub Birrami di Montesilvano (Pescara). Fantauzzi, oggi assente, è stato giudicato con il rito abbreviato dal gup del tribunale di Pescara Nicola ColAntonio che ha disposto anche l'applicazione della misura di 10 anni di libertà ...

Muore trascinata da auto ex - condannato per Omicidio stradale : Si è aggrappata allo sportello dell'ex compagno, dopo una lite ed è morta trascinata sulla strada. Nonostante la folle corsa in ospedale, la 24enne Alessandra Madonna di Melito nel napoletano, è ...

Borussia Dortmund - condannato per tentato Omicidio l’attentatore che ferì Bartra : 14 anni di carcere : Borussia Dortmund, l’attentatore che ferì Bartra è stato condannato a 14 anni di reclusione al termine di un lungo processo E’ stato condannato a 14 anni di reclusione l’uomo – identificato come Sergei W. – responsabile dell’attacco al pullman del Borussia Dortmund nel mese di aprile scorso. Un attacco che provocò il ferimento del difensore spagnolo Marc Bartra oltre che di un agente di polizia. Durante ...

Per la morte di Rosanna Ida Colia - Michele Bravi indagato per Omicidio stradale : Si dice “sconvolto” Michele Bravi. Giovedì sera alla guida della Bmw del car sharing Drive Now il cantante ha provocato

In Guatemala un ex soldato è stato condannato a 5.130 anni di carcere per l’Omicidio di 171 persone : Un tribunale del Guatemala ha condannato un ex soldato, Santos López Alonzo, a 5.130 anni di carcere per l’omicidio di 171 persone. Santos López Alonzo, che ha 66 anni, è accusato di aver partecipato al “massacro di Dos Erres”, avvenuto il 7 dicembre

Maria Grazia Cutuli - condanna in appello a 24 anni per imputati accusati dell’Omicidio della giornalista : condanna a 24 anni di reclusione confermata in appello per i due afgani accusati dell’omicidio dell’inviata del Corriere della Sera, Maria Grazia Cutuli, avvenuto in Afghanistan il 19 novembre 2001. La sentenza è della prima Corte d’assise d’appello, presieduta da Andrea Calabria con Giancarlo De Cataldo; 24 anni di reclusione – a conferma della decisione di primo grado del novembre 2017 – sono stati inflitti a Mamur e Zan Jan, ...

Riccardo Magherini - pg della Cassazione chiede la conferma della condanna per Omicidio colposo per tre carabinieri : confermare la condanna per omicidio colposo dei tre carabinieri per la morte di Riccardo Magherini. È la richiesta del sostituto pg della Cassazione Felicetta Marinelli, nella sua requisitoria davanti alla IV sezione penale, chiamata a esprimersi sulla sentenza della corte d’appello di Firenze del 19 ottobre dello scorso anno per la morte del quarantenne ex calciatore, in strada a Firenze, durante un controllo la notte del 3 marzo 2014. ...

Khashoggi - Riad condanna 5 persone a morte per l’Omicidio. E scagiona il principe ereditario : Cinque persone sono state condannate a morte per l’omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita corrispondente del Washington Post fatto a pezzi il 2 ottobre dentro al consolato di Riad a Instanbul. Ma una cosa è certa: il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman non è coinvolto nell’omicidio. Questo è quello che sostiene il procuratore saudita Saud al-Mojeb che nel corso di una conferenza stampa a Riad ha chiesto ...

Italiano condannato a morte per Omicidio in Thailandia : “Sono innocente - salvatemi” : Denis Cavatassi, agronomo abruzzese dal 2009 titolare di alcune imprese in Thailandia, dove si è trasferito, rischia di essere giustiziato per un omicidio per cui si dichiara innocente, quello dell'ex socio Luciano Butti. L'imprenditore toscano è stato ucciso a colpi di pistola nel 2011 a Phuket. Da allora Cavatassi è rimasto rinchiuso in cella in condizioni disumane fino alla condanna a morte, che rischia di diventare definitiva tra poche ...

Delitto Ancona : condannata per l'Omicidio dei genitori - Martina potrà vivere nella loro casa : I parenti sono convinti dell'innocenza della giovane e per questo hanno rinunciato a tutti i diritti sull'immobile. All'epoca 15enne, Martina Giacconi era stata complice del fidanzatino Antonio Tagliata (condannato a 20 anni) che aveva sparato ai suoi genitori. Poi erano fuggiti insieme.Continua a leggere