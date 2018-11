Ode a Roberto. La neve da una porta aperta nel cielo

lanotiziasportiva

(Di giovedì 29 novembre 2018)L’arte e il cuore. Fuori dipingeva, dentro lottava con sé stesso. Come un bambino che sogna in grande e vuole realizzare i suoi desideridi Stefano RavagliaOggi pensavo a Baggio. Perché? C’è bisogno di un anniversario o una particolare ricorrenza per parlare di lui? No. Non staremo qui a decantare le lodi, il pallone d’oro, il gol più bello o i successi. Che sono stati anche pochi per quello che la sua fulgida carriera avrebbe meritato. Baggio campione, Baggio uomo. E un esempio di come a volte l’uomo superi il campione. “Baggio Baggio”, come cantava Lucio Dalla. “Una nevicata che scende giù da unanel”. Trovatemi qualcuno in grado di cambiar casacca così sovente, e trovare ammirazione dovunque. Trovatemi un uomo che senza essere un politico ha più elettori di un qualunque incravattato ...