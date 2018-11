Nuova Mercedes-Benz Classe B – Design più dinamico e lato sportivo accentuato

Mercedes-AMG GT R Pro - La Nuova regina di Affalterbach : La famiglia GT della Stella ha una nuova regina, la Mercedes-AMG GT R Pro. La nuova serie limitata della coupé di Affalterbach è stata svelata al Salone di Los Angeles in occasione della presentazione del restyling di metà carriera della gamma della sportiva e sarà commercializzata a livello globale con alcune differenze in base al mercato. Gli Stati Uniti e la Cina, infatti, non disporranno delle dotazioni più estreme, che saranno riservate ai ...

Nuova Mercedes GLE : il SUV della Stella inaugura in una nuova era [FOTO] : La nuova generazione della GLE conquista il record di aerodinamica nel segmento dei SUV e vanta l’assetto attivo E-ACTIVE BODY CONTROL con tensione a 48 volt Il design degli esterni del nuovo Mercedes GLE esprime forza e carattere, registrando un nuovo record di aerodinamica nel segmento dei SUV, con un valore di Cx pari a 0,29. Novità assoluta è l’assetto attivo E-ACTIVE BODY CONTROL con tensione a 48 volt. Grazie a nuovi ...

Mercedes-Benz - Avvistati i prototipi della Nuova CLA : La Mercedes-Benz amplia la propria gamma su tutti i fronti: in contemporanea alla recente presentazione delle inedite varianti dedicate ai modelli elettrificati EQ, la Stella è al lavoro per ringiovanire la gamma attraverso un upgrade di molti modelli, come la GLE e la nuova generazione di CLA, il cui debutto dovrebbe avvenire il prossimo anno.Make-up dedicato. Rispetto alle precedenti foto spia, il muletto immortalato nelle immagini ...

F1 - Hamilton regala il quinto titolo alla Mercedes : ecco la Nuova classifica Costruttori dopo il Gp del Brasile : Pokerissimo della Mercedes, il team di Brackley vince il quinto titolo Costruttori grazie alla vittoria di Hamilton in Brasile La Mercedes si laurea campione del mondo dei Costruttori per la quinta volta consecutiva, un successo arrivato grazie al trionfo di Hamilton nel Gp del Brasile, abile a precedere sul traguardo Verstappen e Raikkonen. Niente da fare per la Ferrari, costretta ad arrendersi dopo il terzo posto di Iceman e il sesto di ...

Mercedes-Benz Classe C - Primo avvistamento della Nuova generazione : Secondo le informazioni in nostro possesso, queste potrebbero essere le prime foto spia della nuova generazione della Mercedes-Benz Classe C. della quinta generazione della vettura si conoscono ancora poche informazioni, ma è logico immaginare un suo debutto non prima del 2020 visto che la Classe C attuale è stata appena sottoposta a un restyling.Design evoluto ma non rivoluzionato. Pur mancando ancora molto tempo al lancio, il prototipo di ...

Mercedes-Benz GLS - Proseguono i test della Nuova generazione : La Mercedes-Benz sta portando avanti da mesi i collaudi della nuova generazione della GLS, l'ammiraglia delle Suv attesa sul mercato nel 2019. Le foto spia odierne aggiungono però un dettaglio inedito, suggerendo l'arrivo di un allestimento firmato Maybach, pronto ad affiancare quello già disponibile per la Classe S.Tradita dalla griglia. Le proporzioni della nuova GLS sono già note e il prototipo adotta protezioni simili a quelle già viste ...

Mercedes CLA Shooting Brake - Avvistata la Nuova generazione : La nuova generazione della Classe A avrà nuovamente una serie di modelli derivati: oltre alla berlina e alla Classe B, già svelate, verrà confermata anche la CLA Shooting Brake, colta per la prima volta su strada durante i collaudi.Più grande, più wagon. La wagon della serie precedente era nata per offrire una maggiore praticità rispetto alla hatchback, senza però abbondare nelle dimensioni. Con la seconda serie, già più grande e con un passo ...

Nuova Mercedes Classe C - evoluzione della specie : Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Squadra che vince non si cambia, recita l’adagio. E infatti, quando si parla della Nuova Mercedes Classe C, campione di vendite del costruttore tedesco con i suoi modelli berlina, station wagon, coupé e cabriolet, più che di cambiamento si deve parlare di ...

F1 – La Ferrari accorcia sulla Mercedes - sarà bagarre nelle ultime due gare : ecco la Nuova classifica Costruttori : E’ sceso a cinquantacinque punti il vantaggio della Mercedes sulla Ferrari nel Mondiale Costruttori, ecco la nuova classifica Va a Max Verstappen il Gp del Messico: con la sua Red Bull l’olandese ha preceduto le due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Nonostante il quarto posto raggiunto con la sua Mercedes, l’inglese Lewis Hamilton conquista con due gare d’anticipo il titolo di campione del ...

Nuova Mercedes Classe G : anteprima italiana a 4x4Fest : Al 4x4Fest di Carrara, principale appuntamento italiano dedicato al mondo off-road in programma dal 12 al 14 ottobre, anteprima italiana di Nuova Classe G, sogno di ogni appassionato di off-road, ospite d’onore del Club Mercedes G Italia, nello stand di Desartica Adventures. Rinnovata sia nel design che nella meccanica, la Nuova G porta la Nuova […] L'articolo Nuova Mercedes Classe G: anteprima italiana a 4x4Fest sembra essere il primo su ...

La Nuova Mercedes Classe G al 4x4Fest di Carrara : Dal 12 al 14 ottobre torna il 4x4Fest di Carrara, immancabile appuntamento per gli amanti della guida in fuoristrada e dell’outdoor. Attesa protagonista della diciottesima edizione, la nuova Classe G che per la sua anteprima italiana è l’ospite d’onore del Mercedes G Club Italia, nell’area espositiva di Desartica Adventures Anche quest’anno il 4x4Fest di Carrara, il principale appuntamento italiano dedicato al mondo off-road, dedica agli ...

Mercedes-Benz Classe B : la Nuova generazione fa il suo esordio a Parigi : Stile completamente rinnovato per la monovolume della Stella, funzionale come sempre ma sportiva ed esclusiva come mai prima...

Nuova Mercedes Classe B : l’inedita generazione svelata al Salone di Parigi 2018 [FOTO] : l’inedita Classe B è il frutto più recente della Nuova generazione di “Compact Cars” firmate Mercedes La Nuova Classe B valorizza il lato sportivo del monovolume della Stella, grazie ad un design più dinamico rispetto alla precedente generazione che si rispecchia anche in un inedito piacere di guida. Gli interni, ancora più confortevoli, sono all’avanguardia e regalano una sensazione unica di spazio grazie al nuovo design della plancia ...