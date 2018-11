Nuova Jeep Gladiator 2020 | il pick-up con le capacità 4x4 migliori di sempre

In arrivo la Nuova Jeep di Fca - si dovrebbe chiamare Gladiator come un modello storico : Per conoscere il nome definitivo del nuovo pick up della Jeep si dovrà aspettare il Salone dell'Auto di Los Angeles, in programma dal prossimo 26 al 29 novembre. Con ogni probabilità, però,questa vettura davvero importante per tutto il Gruppo Fca alla fine non si chiamerà Scrambler, nome ventilato nei mesi scorsi. Qualche giorno fa un forum di appassionati Jeep ha diffuso le prime foto ufficiali e avanzato una nuova ipotesi di naming. Lo stesso ...