Nuoto Salvamento | Mondiali Adelaide 2018 In Sport Rane Rosse vince il mondiale Interclub

Nuoto Salvamento - Mondiale 2018 Adelaide. Ancora un oro per l’Italia : Lucrezia Fabretti trionfa fra le Youth : Giornata conclusiva per i Mondiali di salvamento per nazionali di Adelaide e la notizia di oggi per gli azzurri è l’oro conquistato in piscina da Lucrezia Fabretti. La primatista Mondiale assoluta vince il manichino con pinne in 51”31, appena sei decimi sopra il suo primato Mondiale. Da citare anche il record Mondiale Youth di Lani Pallister, che dopo quello del misto si prende anche quello dei 200 superlifesaver in 2’24”19. Assoluta dominatrice ...

Nuoto Salvamento - Mondiali 2018 Adelaide. Il freddo non ferma gli azzurri : arriva un altro bronzo dalle gare in mare : Nella terza giornata dei Mondiali di Salvamento ad Adelaide, la prima dedicata alle gare in mare, freddo, pioggia e temperatura del mare bassa sono i veri protagonisti ma questo non ferma nè i lifesaver, abituati a ogni condizione climatica, nè tantomeno gli azzurri. La prestazione da incorniciare di giornata dell’Italia è la medaglia di bronzo della staffetta torpedo. Daniele Sanna, Jacopo Musso, Federico Gilardi e Andrea Piroddi sono i ...

Nuoto Salvamento - Mondiali 2018 Adelaide. Giornata trionfale : altri due ori per gli azzurri in Australia con Gilardi e Meschiari : Quattro ori alla fine della due giorni in piscina, questo il bilancio della nazionale azzurra di salvamento in un mondiale fra i più combattuti di sempre. Dopo due giorni infatti, Australia e Nuova Zelanda, le favorite per il titolo, si trovano appaiate in classifica generale. Terza è l’Italia, staccata di pochi punti ma non certo competitiva in mare. Per gli azzurri oggi è il giorno del doppio oro nel superlifesaver, un risultato trionfale ...

Nuoto Salvamento - Mondiali 2018 Adelaide. Inizio col botto : due ori e due argenti azzurri e record del mondo di Federica Volpini : Nel primo vero giorno di competizioni natatorie al South Australian Aquatic and Leisure Centre, due ori e due argenti corredano il medagliere azzurro, frutto delle vittorie di Federica Volpini e Jacopo Musso nel torpedo e dei secondi posti di Gilardi negli ostacoli e della staffetta mista lifesaver, composta da due uomini e due donne (Marcello Paragallo, Andrea Piroddi, Samantha Ferrari e Cristina Leanza). In realtà le competizioni sono iniziate ...

Nuoto Salvamento - Mondiali Adelaide 2018. Azzurri d’assalto per l’appuntamento iridato che scatta venerdì : Si è fatto attendere ma è arrivato l’appuntamento clou della stagione del Nuoto salvamento, i Mondiali 2018. Una festa vera e propria del movimento, che raggruppa Master, Junior, Assoluti, salvataggio in mare sui gommoni, e chi più ne ha più ne metta. In questo, il Nuoto ha copiato il salvamento, mettendo i suoi Mondiali master e in questo caso anche junior nella stessa sede del Mondiale Assoluto.Ma il salvamento fa di più e organizza anche da ...

Nuoto salvamento. Europe Cup e German Cup : azzurri verso i Mondiali di Adelaide : Quattro record Europei e un record del mondo hanno nobilitato quella che da sempre è il meeting internazionale più importante per il mondo del salvamento. L'inglese Zara Williams è stata la ...