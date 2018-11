Nuoto – Assoluti di Riccione | tanti big in vasca | Pellegrini e compagni preparano i

sportfair

: Ready for Italian Winter Nationals! ???????????????????????? Pronta per i Campionati Assoluti invernali! ??????????????????????… - giusycisale : Ready for Italian Winter Nationals! ???????????????????????? Pronta per i Campionati Assoluti invernali! ??????????????????????… - antoposeidon68 : RT @FINOfficial_: ??????????????Gli #azzurri scaldano i motori. #Riccione chiama #Hangzhou ?? - stefano_palazzo : RT @FINOfficial_: ??????????????Gli #azzurri scaldano i motori. #Riccione chiama #Hangzhou ?? -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Per i trentadue convocati al mondiale cinese, i campionatiinvernali dirappresentano un ulteriore test per affinare la condizione Gli azzurri scaldano i motori. A dieci giorni dalla 14esima edizione della rassegna iridata incorta, in programma ad Hangzhou dall’11 al 16 dicembre, si rifinisce la preparazione ai campionatiinvernali di, in svolgimento allo Stadio deldivenerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre. Una due giorni intensa con finali a serie dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 16:30 alle 18:30 in diretta su Rai Sport + HD. Le società iscritte sono 125 per 446 atleti (226 uomini e 200 donne), 1021 presenze gara e 66 staffette.Per i trentadue convocati al mondiale cinese un ulteriore test per affinare la condizione e per il direttore tecnico Butini nuove informazioni e indicazioni sia delle gare individuali sia in ...