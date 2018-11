Non ci sono progressi sul caso Regeni

Manovra - Boccia : "Punto debole Non sono i decimali ma l'impatto delle misure" : Ma il punto debole a nostro avviso non è l'aggiustamento di qualche decimale bensì il cosiddetto impatto della Manovra sull'economia reale: quanta più occupazione genera a partire dai giovani, quanta ...

Di Maio : Nonni Non possono permettersi di accendere termosifoni : Roma – “Indagine del sindacato pensionati: quasi la meta’ degli anziani non si puo’ permettere di accendere i termosifoni in casa. O rischia di non poterlo fare piu’ nel prossimo futuro. C’e’ ancora qualcuno che pensa che portare la pensione minima a 780 euro con la pensione di cittadinanza, come abbiamo stabilito con la manovra, sia ‘populista’? Andate a dirlo ai nonni che muoiono di freddo. ...

Cicciolina e la polemica sui vitalizzi : “Sono passata da 2mila euro a 800 : Non ci pago le bollette e devo vendere casa” : “Il mio vitalizio? Io prendevo 2mila euro, ora sono 800. Ditemi voi come faccio a pagare la luce, il condominio, il riscaldamento, le tasse”. Cicciolina, al secolo Ilona Staller, si è lamentata ai microfoni di Rai Radio 2 del taglio al suo vitalizio, previsto dalla riforma voluta dal Movimento 5 Stelle che prevede un ricalcolo degli assegni agli ex parlamentari sulla base del sistema contributivo. “Non è corretto, è ...

Mastandrea : “Io di sinistra? Preferisco dire che sono nato e cresciuto antifascista. Alle ultime elezioni Non ho votato” : Ospite nella redazione del Fatto.it Valerio Mastandrea, all’esordio come regista con Ride, ha raccontato della sua appartenenza politica storicamente di sinistra: “sono nato e cresciuto antifascista. Oggi dirsi di sinistra mi da un po’ fastidio per possibili strumentalizzazioni. Antifascista è una cosa più completa che mi riguarda parecchio”. Alla domanda verso chi deve guardare un antifascista al momento del voto Mastandrea ha raccontato della ...

Sallusti contro la Castelli : 'Di Maio mente - le tessere del reddito Non sono in stampa' : Il direttore de 'Il Giornale', Alessandro Sallusti, ieri sera a Otto e mezzo, si è scagliato contro il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli (M5S), discutendo dei punti programmatici della manovra di bilancio e soffermandosi in particolare sull'impostazione generale e sulle modalità con cui verrà erogato il reddito di cittadinanza. Interpellato da Lilli Gruber, Sallusti ha dichiarato: "Non è sospetto il fatto ...

I bimbi sono abituati alla cronaca nera - le fiabe buoniste Non servono I bimbi sono abituati alla cronaca nera - le fiabe buoniste Non servono - : La storia delle fiabe buoniste sta diventando un affare nazionale. L'allarme l'aveva lanciato Margherita Cennamo, burattinaia-educatrice che da oltre 15 anni porta nelle scuole di Bologna e del ...

I bimbi sono abituati alla cronaca nera - le fiabe buoniste Non servono I bimbi sono abituati alla cronaca nera - le fiabe buoniste Non ... : L'allarme l'aveva lanciato Margherita Cennamo, burattinaia-educatrice che da oltre 15 anni porta nelle scuole di Bologna e del territorio emiliano-romagnolo spettacoli per i bambini. La donna ...

MATTEO SALVINI ED ELISA ISOARDI SI SONO LASCIATI/ Video - Il Ministro : 'Lasciate in pace Elisa - Non rompete' - IlSussidiario.net : MATTEO SALVINI ed Elisa ISOARDI SONO tornati insieme? Il Ministro, intervistato da Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, smentisce: 'SONO single'

Hai voglia ad aggiornare la pagina - quegli inglesi Non sono buoni : Stasera ci si gioca tutto Dopo la partita col Chievo la cosa migliore che poteva esserci era giocare subito una partita importante. Alzi la mano chi ci avrebbe scommesso ad agosto. Certo, bisogna stare con un orecchio a Parigi ma, prima di tutto, li dobbiamo asfaltare noi qui. Oddio, asfaltare, jesse pure buono un uno a zero al novantesimo. L’importante, stasera, è mettere in tasca i tre punti. Minuto 0’ – Difesa da ...

Salvini : “I temi etici Non sono nel contratto - non ci sarà discussione”. E il caso Cappato? : Matteo Salvini chiude totalmente le porte a ogni presunta e ipotetica discussione sui temi etici. "I temi etici non sono nel contratto e quindi non andranno mai. Su questi temi non ci sarà discussione”. Entro un anno, però, la Consulta ha chiamato il Parlamento a legiferare sul fine vita in quanto attualmente sussiste un vuoto legislativo che limita la libertà di autodeterminazione del malato.Continua a leggere

Pd - Richetti : “Regola del 51%? Non si può cambiare in corsa”. Damiano : “Caro Prodi - i programmi ci sono” : La data è decisa, dopo settimane di polemiche e tentativi (da parte dei renziani) di allontanare e congelare il Congresso Pd. Le primarie per decidere chi sarà il prossimo segretario dem si terranno il 3 marzo, quasi un anno dopo la disfatta elettorale del 4 marzo 2018. Eppure, in casa dem si litiga su tutto: regole, Statuto, modalità di partecipazione e tesseramento. Anche perché, considerato l’alto numero di candidati in campo e la ...

Pd. Richetti : “Regola del 51%? Non si può cambiare in corsa”. Damiano : “Caro Prodi - i programmi ci sono” : La data è decisa, dopo settimane di polemiche e tentativi (da parte dei renziani) di allontanare e congelare il Congresso Pd. Le primarie per decidere chi sarà il prossimo segretario dem si terranno il 3 marzo, quasi un anno dopo la disfatta elettorale del 4 marzo 2018. Eppure, in casa dem si litiga su tutto: regole, Statuto, modalità di partecipazione e tesseramento. Anche perché, considerato l’alto numero di candidati in campo e la ...

MATTEO SALVINI DA BARBARA D'URSO A POMERIGGIO 5/ "Telecamere negli asili? Non sono Batman - ma lo prometto" - IlSussidiario.net : POMERIGGIO 5, anticipazioni e ospiti 28 novembre: MATTEO SALVINI da BARBARA D'URSO a parlare di decreto sicurezza, telecamere negli asili, codice rosso e..

La Federal Trade Commission americana difende le loot box : "Non sono gioco d'azzardo" : Nel lungo processo che sta portando un sempre maggior numero di istituzioni nazionali a interrogarsi sulle analogie tra gioco d'azzardo e loot box nei videogiochi, ha fatto recentemente scalpore la richiesta della senatrice americana Maggie Hassan, che ha spinto la Federal Trade Commission ad aprire un'inchiesta su questo tema."È tempo che la FTC investighi su questi meccanismi per assicurare che i bambini siano adeguatamente protetti", ...