Non c’è decrescita felice che tenga | il lusso è ancora business

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Non c’è nessun giallo sulle tessere”. Poi la spiegazione su chi le stamperà : “Non c’è nessun giallo sulle tessere elettroniche. Ho già dato ordine al mio staff, da due settimane, di lavorare con Poste per avviare tutto il progetto sul Reddito di cittadinanza, che include la stampa”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul processo che dovrà dare il via alla nuova misura fortemente voluta dal M5s. L'articolo Reddito di cittadinanza, Di Maio: “Non c’è nessun ...

Di Maio e l’azienda di famiglia : «La causa è contro la vecchia società - in cui io Non c’ero» : Il vicepremier replica alle accuse e sulle quote della Ardima non citata nel cv: «Non c’era la partecipazione all’azienda di famiglia - sostiene -, sono diventato socio dopo l'elezione»

Le donne di Pieraccioni : «Lui single? Non c’è da stupirsi» : Per la sua tredicesima commedia – Se son rose, nelle sale dal 29 novembre – Leonardo Pieraccioni si è circondato di un bel parterre di attrici, tutte nei panni delle ex del protagonista Leonardo (il cabarettista toscano). Ci sono Gabriella Pession, che interpreta Elettra, una professoressa di filosofia con al seguito due figli «indemoniati»; Caterina Murino nelle vesti della suora laica Benedetta; Michela Andreozzi in quelli di ...

Vino : Non solo sughero - per consumatori c’è alternativa nel tappo : Roma, 27 nov. (Labitalia) - Spesso le chiusure alternative al sughero sono considerate meno pregiat[...]

Jury Chechi : “Io Non invitato ai 150 anni della Federazione ginnastica? Me lo aspettavo. Coni? Qualcosa da cambiare c’è” : “Il mancato invito ai 150 anni della Federazione ginnastica? Forse mi è arrivato via mail ed è andato a finire nello spam. A parte gli scherzi, me lo aspettavo ma non bisogna calpestare i meriti sportivi“. E’ la risposta che l’atleta Jury Chechi dà ad Alessandro Milan, nel corso di “Uno, Nessuno, 100 Milan”, su Radio 24, circa la sua esclusione a un evento per celebrare i 150 anni di storia della ginnastica. E ...

F1 – Test Abu Dhabi - le prime impressioni di Vettel : “Non c’è stata nessuna grande sorpresa” : Sebastian Vettel commenta la sua prestazione nei Test di Abu Dhabi dopo i primi giri sul circuito di Yas Marina con la monoposto della prossima stagione La prima giornata di Test della Formula Uno si è svolta sul circuito di Yas Marina, dove si è tenuto l’ultimo appuntamento di stagione. Ad Abu Dhabi, Sebastian Vettel è sceso in pista con la Ferrari che dovrà accompagnarlo nel campionato mondiale 2019. Il pilota tedesco dopo i primi ...

Milan - Non solo l’Uefa : sulla strada che porta a Ibra c’è un altro ostacolo : Non solo l’Uefa nella strada che al momento separa il Milan da Ibrahimovic. Se fino a pochi giorni fa sembrava che tutto dipendesse esclusivamente dalla sanzione che la federazione europea infliggerà ai rossoneri in merito alla questione Fair Play Finanziario, adesso Leonardo rischia di dover fare i conti con un altro problema. Infatti, pare che i Los Angeles Galaxy vogliano tenersi stretto l’attaccante svedese che, dopo aver ...

“La terra è piatta - i dinosauri Non sono mai esistiti e prima di noi c’erano i Giganti” : le esilaranti teorie dei terrapiattisti : “Il pianeta terra non è una sfera, la terra non è tonda, ma è piatta“. Queste sono solo alcune delle teorie dei cosiddetti terrapiattisti, ovvero una sorta di setta che conta adepti in tutto il mondo e che, in una sola ora di convegno, è in grado di smontare secoli di sapere umano, di scienza e di verità ormai conclamate. Ma andiamo con ordine, perché sapere quali siano le loro esilaranti teorie è davvero curioso, se non altro per ...

Biglietti aerei - si cambia : per i voli Non c’è più l’obbligo del prezzo in euro : Se le tariffe di voli in partenza da paesi europei che non adottano l’euro vi sembreranno eccessive o ridicole, è necessario fare attenzione alla valuta. I giudici della Corte di giustizia europea hanno stabilito che le compagnie aeree potranno esprimere il costo dei Biglietti sui loro siti nella valuta del paese di decollo o atterraggio, se questa è diversa dall’euro. La decisione giunge a seguito dell’istanza presentata da un cittadino ...

LIVE Sci alpino - Slalom Killington 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin vuole dominare - c’è Federica BrigNone : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom femminile di Killington, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà un tutte contro Mikaela Shiffrin. L’americana è la super favorita per la vittoria finale e cercherà di ipotecare il terzo successo consecutivo a Killington in Slalom già nella prima manche. La nativa di Vail deve riscattare il mancato di podio in gigante e le sue principali rivali sono la ...

Tiberio Timperi cade in diretta - Francesca Fialdini : “Io Non c’entro!”. Poi la domanda imbarazzante : Tiberio Timperi è stato ospite della terza puntata dello Zecchino d’Oro, condotto dalla sua “compagna” a La Vita in diretta Francesca Fialdini ed è stato protagonista di una gaffe in diretta. Il conduttore era seduto per terra, sul palco, in mezzo ai piccoli interpreti delle dodici canzoni in gara quando, dopo essersi avvicinato al coro dell’Antoniano di Bologna, nel tentativo di tornare nella sua postazione, è ...

Tiberio Timperi cade in diretta. Francesca Fialdini : “Non c’entro!” : Tiberio Timperi cade sul palco dello Zecchino d’Oro. Fialdini: “Io non c’entro!” E’ accaduto durante la terza puntata del 61° Zecchino d’Oro, andata in onda oggi dalle 16.35 alle 18.40 su Rai1: Francesca Fialdini ha ospitato il suo compagno di viaggio de La vita in diretta Tiberio Timperi, che è caduto in diretta durante l’intervista curata dai piccoli solisti della kermesse e dai bambini del Piccolo ...

Il donatore di midollo per il piccolo Alessandro si ritira - la famiglia : “Aiuto - Non c’è più tempo” : Dopo una lunga ricerca era stato individuato un donatore altamente compatibile per salvare il piccolo Alessandro Montresor, 19 mesi, affetto linfoistiocitosi emofagocitica. Purtroppo si è ritirato, gettando la famiglia nello sconforto. Ora serve un altro donatore, ma non c'è molto tempo: il 30 novembre scade il farmaco che lo sta tenendo in vita.Continua a leggere