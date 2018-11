Nissan | Renault e Mitsubishi confermano l' ok all' alleanza

Nissan-Renault-Mitsubishi : "Continua il nostro pieno impegno nell'allenza" : Nissan, Mitsubishi e Renault confermano il pieno impegno a proseguire nella loro alleanza. Lo si legge in un comunicato congiunto dei tre marchi dopo l'arresto dell'ex numero uno Carlos Ghson a Tokyo ...

Renault - Nissan e Mitsubishi riaffermano forte impegno su alleanza : Roma, 29 nov., askanews, - Con un comunicato congiunto, Renault, Nissan e Mitsubishi hanno riaffermato il 'pieno impegno' a proseguire con l'alleanza con cui sono riuscite e mettersi ai vertici della ...

Nissan - Ceo Saikawa : 'Rivedremo l'alleanza con Renault - vogliamo pesare di più' : TOKYO - Il Ceo di Nissan, Hiroto Saikawa, intende rivedere l'alleanza siglata dal gruppo automobilistico giapponese con Renault. Lo riferisce il Japan Times. 'La relazione tra i due gruppi...

La guerra segreta tra Renault e Nissan dietro l'arresto del supermanager Ghosn : A quel tempo, spiega il giornale, il ministro dell'Economia, che era Emmanuel Macron, e Carlos Ghosn erano in disaccordo sui diritti di voto dello Stato francese nell'alleanza Renault-Nissan. Dopo ...

Nissan Renault - il tiranno dell’auto Carlos Ghosn è in galera. Che strano finisca così : di Carblogger Carlos Ghosn (si pronuncia Gon) è l’ultimo imperatore dell’industria dell’auto. Oggi è in galera a Tokyo con l’accusa di false dichiarazioni alla borsa sui suoi compensi (stellari) e di aver utilizzato a scopi personali fondi e benefit della Nissan. Di cui è stato presidente fino al licenziamento odierno e dopo aver lasciato il posto di ceo l’anno scorso a un suo (presunto) delfino giapponese. In tre ...

Il cda Nissan silura Ghosn Traballa l'asse con Renault : Il cda di Nissan ha votato all'unanimità il siluramento del suo ex presidente, Carlos Ghosn, in foto,, che rimane però nel board in attesa che l'assemblea si esprima sulla sua rimozione. E lunedì ...

Il caso Ghosn smaschera le tensioni Renault-Nissan : Tokio vs Parigi. In gioco c'è la leadership dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. E il regista di una guerra franco-giapponese, solo agli inizi, pare essere proprio l'ad di Nissan, Hiroto Saikawa, ...

Terremoto Nissan - arresto Ghosn fa tremare alleanza Renault- Mitsubishi : Dalla Francia , intanto, il ministro dell'economia d'Oltralpe, Bruno Le Maire, ha spiegato che 'nessuna frode fiscale è stata identificata' nel paese. Il Governo francese, che detiene il 15% del ...

Il boss della Nissan-Renault in manette per evasione fiscale : A quasi tre anni dalla pensione e dopo aver portato, nel 2017, l'Alleanza Renault-Nissan-Mitsusbishi sul tetto del mondo con 10,6 milioni di vetture vendute, scalzando il gruppo Volkswagen, Carlos ...

Renault-Nissan - cosa succederà all'alleanza dopo l'uscita di scena di Carlos Ghosn : Dalla svolta elettrica partita con Nissan e in particolare con la Leaf che è oggi la vettura a batterie più venduta al mondo, alla strategia comune avviata col gruppo Daimler destinata a far crescere ...

Harakiri Renault-Nissan : Milano. Più implacabile di una spada di samurai la magistratura giapponese ha scelto un momento solenne per decapitare Carlos Ghosn, finora il manager più carismatico e popolare che l’occidente avesse prestato al Sol Levante. Ieri, infatti, la notizia dell’arresto del numero uno di Nissan e di Renau

Renault-Nissan - il presidente Carlos Ghosn arrestato per falso su compensi e bilanci : Sarà licenziato il manager che ha portato il gruppo franco-nipponico al primo posto nella classifica mondiale dei costruttori d’auto

Renault-Nissan-Mitsubishi - Accuse di evasione fiscale - finisce l'era Ghosn : arrestato : Carlos Ghosn, plenipotenziario dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, è stato sottoposto a un provvedimento di custodia cautelare in Giappone. Secondo i media locali, la procura di Tokyo ha trattenuto in stato di arresto il manager per presunta violazione delle normative fiscali e finanziarie del Paese asiatico.Interrogatorio in Giappone. In particolare, secondo quanto rivelato dalla testata Asahi Shimbun, la procura ha chiesto a Ghosn di ...