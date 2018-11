Nintendo Switch | gli analisti suggeriscono un taglio del prezzo e una nuova versione

Omno riceve un nuovo trailer e uno stretch goal su Kickstarter per le versioni PS4 e Nintendo Switch : Qualche giorno fa vi avevamo parlato di Omno, un interessante puzzle game focalizzato sull'esplorazione sviluppato da Jonas Manke e attualmente su Kickstarter, che aveva ricevuto questa settimana la prima, breve demo giocabile.Oggi Manke ha reso disponibile un nuovo gameplay trailer del gioco, che ci dà un assaggio delle incredibili atmosfere che potremo vivere in Omno. In concomitanza con l'uscita del trailer, lo sviluppatore ha annunciato un ...

Il port di Guacamelee! 2 per Nintendo Switch ha una data d'uscita : DrinkBox Studios ha annunciato oggi la data d'uscita della versione per Nintendo Switch di Guacamelee! 2, l'interessante metroidvania sviluppato dallo studio canadese che sarà disponibile sulla console ammiraglia Nintendo dal 10 dicembre 2018.Come riferisce Gematsu, i pre-order sono disponibili da oggi e sono offerti col 10% di sconto sul prezzo originale di Guacamelee! 2. Chi invece già possiede la Guacamelee! Super Turbo Championship Edition ...

Nintendo attualmente non ha piani per portare The Legend of Zelda : Skyward Sword su Switch : Il produttore della serie di Zelda, Eiji Aonuma, ha creato molte aspettative quando ha parlato di The Legend of Zelda: Skyward Sword per Switch. Questo è accaduto al recente concerto dedicato a Zelda in Giappone. Pur non confermandolo esplicitamente (le parole esatte di Aonuma erano: "sappiamo cosa stai pensando, Skyward Sword su Switch, giusto?"), sembrava una possibilità.Come saprete, Nintendo ha portato le edizioni HD di The Legend of Zelda: ...

Nintendo Switch è stato il prodotto gaming più venduto durante il Cyber Monday : Nintendo Switch è stato il prodotto gaming più venduto durante il breve periodo del Cyber ​​Monday, come segnala Nintendoenthusiast.Il Cyber ​​Monday è la seconda giornata di shopping più vicina al Black Friday. I rivenditori di tutto il mondo offrono fantastiche offerte per i consumatori e, a quanto pare, un articolo che un sacco di gente prenderà per Natale quest'anno è uno Switch. Secondo Adobe Insights, Nintendo ...

Secondo gli analisti Nintendo Switch non raggiungerà l'obiettivo di 38 milioni di unità distribuite entro marzo 2019 : Nonostante le forti vendite hardware di Nintendo durante il periodo delle vacanze di quest'anno, ci sono alcuni analisti che ritengono che la società giapponese non raggiungerà l'obiettivo di distribuire 38 milioni di unità Switch entro il mese di marzo 2019.Secondo la media di alcuni analisti riportata da Bloomberg, Switch è sulla buona strada per distribuire 35 milioni di unità entro marzo del prossimo anno, quindi solo tre milioni dietro le ...

I controller per Nintendo Switch dedicati a chi ha le mani grandi : (Foto: Nyko) Nintendo Switch è una console ben fatta e realizzata sulla base di un’idea molto intelligente, ma molti dei suoi fan non si sono mai veramente abituati ai Joycon, i due controller ufficiali della console che, per chi ha mani leggermente più grandi della media, possono risultare scomodi da utilizzare. Chiunque abbia mai avuto questo problema però avrà presto una soluzione a portata di portafogli: si chiama — o meglio si ...

Spintires : MudRunner – American Wilds è ora disponibile su Nintendo Switch : Da oggi potete giocare a Spintires: MudRunner dove volete, con la versione Switch di American Wilds! Spintires: MudRunner – American Wilds arriva oggi su Switch Spintires: MudRunner approda oggi sulla Nintendo Switch, portandosi dietro un motore fisico estremamente realistico, veicoli fuoristrada reali e tantissimo fango! Guida veicoli ricreati fedelmente alla loro controparte reale nelle insidiose regioni selvagge della ...

Miglior custodia per Nintendo Switch : quale comprare : Con l’introduzione della Nintendo Switch il mondo delle console è drasticamente cambiato. Grazie alla sua modularità, Nintendo Switch permette di giocare sia a casa che in mobilità. Sebbene ciò possa rappresentare un gran vantaggio per i leggi di più...

This War of Mine : Complete Edition ora disponibile per Nintendo Switch : 11 bit studios e Deep Silver sono felici di annunciare che This War of Mine Complete Edition è ora disponibile per Nintendo Switch. La Complete Edition contiene per la prima volta l’Anniversary Edition del gioco base e la maggior parte dei DLC dell’acclamato survival game. This War of Mine: Complete Edition da oggi su Switch This War of Mine è un gioco di sopravvivenza contro la guerra, che fornisce informazioni sul ...

L'Xbox Adaptive Controller funziona anche su Nintendo Switch : Come riporta Gearnuke, da ora l'apprezzatissimo Xbox Adaptive Controller di Microsoft può funzionare anche su Nintendo Switch. Per chi non lo sapesse, il Controller ideato dal colosso di Redmond è una periferica pensata per rendere accessibile i videogiochi a tutti coloro che sono affetti da handicap motori o che comunque hanno dei problemi di mobilità limitata.Recentemente, Nintendo è stata oggetto di critiche a causa della mancanza di opzioni ...

Football Manager 2019 Touch disponibile su Nintendo Switch : Sports Interactive e SEGA Europe sono orgogliose di annunciare che Football Manager 2019 Touch è disponibile su Nintendo Switch per il download digitale tramite il Nintendo eShop. Il titolo non è ancora disponibile in Nord America, dove arriverà il 6 dicembre. Football Manager 2019 Touch arriva oggi su Switch Football Manager ha fatto il suo debutto su Switch all’inizio dell’anno, e l’edizione Touch ...

V-Rally 4 : Svelata la data del primo DLC e versione Nintendo Switch : Bigben e Kylotonn Racing Games sono liete di annunciare la release di V-Rally 4 per Nintendo Switch prevista per il 13 dicembre 2018 in Europa. V-Rally 4 arriva su Nintendo Switch Il primo DLC, il Supercharge Pack, è ora disponibile su PlayStation 4, PC, e Xbox One. Potrai ottenere 5 esclusive livree per le auto più popolari di V-Rally 4 che potranno essere usate ...

Fate vostro Nintendo Switch Super Smash Bros Ultimate Edition sfruttando questa offerta : Torniamo a parlare di offerte concentrandoci in questo caso sull'universo Switch tra console e un'esclusiva in uscita tra tutto sommato pochi giorni (il 7 dicembre).L'offerta che vi segnaliamo è dedicata a Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate Edition, ovvero un bundle composto da una edizione limitata della console a tema Super Smash Bros. Ultimate, in combo con un codice per scaricare il nuovo capitolo della serie. Qui di seguito potete ...