Neonati con DNA modificato | la Cina sospende controverse attività sperimentali

Entrava nei supermercati e piazzava sugli scaffali confezioni di cibo per Neonati avvelenate : Il 55enne incastrato dai video delle telecamere di sorveglianza dei supermercati , immediatamente consultati dalla polizia dopo le richieste di denaro arrivate a quasi tutte le catene di supermercati della zona. L'uomo condannato per tentato omicidio ed estorsione.Continua a leggere

Detroit - ex agenzia di pompe funebri nascondeva corpi di Neonati : Questa macabra notizia è pervenuta dal sito del quotidiano The Guardian. Un'agghiacciante scoperta degna del peggior film horror è avvenuta negli Stati Uniti, precisamente a Detroit nel Michigan [VIDEO]. L'ex agenzia di pompe funebri in questione, da quanto afferma un local reporter della NBC, era gia' stata chiusa lo scorso aprile in to a molteplici violazioni di igiene riscontrate dagli ispettori statali. Questi hanno dovuto fare i conti con ...