Nella Repubblica popolare cinese social network e big data hanno sostituito le elezioni

Calabria - segni di cedimento Nella campata centrale del ponte repubblicano : Collegamento fra le due province di Reggio Calabria e Catanzaro , il ponte repubblicano è a rischio dopo tre anni di intenso traffico a senso unico alternato. Questo ha portato forti disagi nella ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Roma - crolla scala mobile Nella Metro A Repubblica - 24 feriti (24 ottobre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Roma, crolla una scala mobile sulla Metro A "Repubblica": 24 feriti, in gran parte tifosi del CSKA in trasferta per la Champions (24 ottobre 2018)(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 00:25:00 GMT)

Scala mobile cede Nella Metro A 'Repubblica' a Roma - diversi feriti gravi : Roma, 23 ott., askanews, - Sono almeno 15 i feriti causati dal malfunzionamento per cause imprecisate di una Scala mobile della fermata Repubblica della Metro A a Roma. 5 in codice rosso. Al momento ...

È crollata una scala mobile Nella fermata della metro Repubblica a Roma - secondo il Messaggero ci sono diversi feriti : È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma, nel centro della città. Le informazioni sono ancora molto confuse, ma sembra che nel crollo siano state ferite alcune persone: il Messaggero scrive di «feriti gravissimi», Repubblica scrive The post È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma, secondo il Messaggero ci sono diversi feriti appeared first on Il Post.

Marcello Battigaglia - arrestato Nella Repubblica Dominicana/ Video - gestiva traffico di droga verso Lombardia : Marcello Battigaglia, narcotrafficante arrestato nella Repubblica Dominicana: Video. Il 75enne gestiva traffico di droga verso Lombardia. Le ultime notizie sull'operazione(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 17:09:00 GMT)

Droga - arrestato narcotrafficante italiano Nella Repubblica Dominicana : Le indagini della Mobile di Como hanno portato all'arresto di Marcello Battigaglia, 75 anni, legato a gruppi calabresi e latino americani: gestiva un traffico di coca verso la Lombardia

Cirino Pomicino nostalgico : "Nella prima Repubblica le manine non esistevano" : "Le manine nella prima Repubblica non esistevano, e neppure tutto questo dibattito sulla legge di bilancio. Ci riunivamo in Cdm al mattino e all'ora di pranzo eravamo già in sala stampa". Ha un vena quasi nostalgica l'ultima intervista rilasciata da Paolo Cirino Pomicino al Messaggero.L'ex parlamentare della Dc, alias 'o ministro, sostiene che la 'manina' evocata da Di Maio sia un inedito assoluto della storia Repubblicana. E in quanto ...

Produrre energia con l'acqua : il progetto di una molisana cambia la vita dei più poveri Nella Repubblica Dominicana : ... è tornata per illustrare il progetto che le ha consentito di ricevere a 39 anni un importante riconoscimento: è una delle "Donne che cambiano il mondo", di cui è stata insignita nel suo Paese di ...

Def - Brunetta : “Crescita superiore alle previsioni - un imbroglio. Vogliono comprarsi il consenso come Nella Prima Repubblica” : “Stanno ipotizzando una crescita maggiore del 50% rispetto a tutte le previsioni. È un imbroglio”. Così Renato Brunetta boccia Def e stime di crescita annunciate dal governo giallo-verde, arrivando al ‘Villaggio di Coldiretti’ al Circo Massimo a Roma. “Questi numeri verranno bocciati da Commissione Europea e dall’Ufficio parlamentare di Bilancio e dai mercati e saranno guai per risparmiatori, banche ed imprese ...