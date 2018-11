Nel 2019 il settore automobilistico metterà il turbo

Tiger Woods punta in alto : 'Nel 2019 il mio obiettivo è vincere un Major' : Tiger Woods torna a pensare in grande in vista della stagione 2019 e lo fa alla vigilia dell' Hero World Challenge , torneo a invito organizzato dalla sua fondazione, giunto alla 20ª edizione e in ...

Fed : Powell usa 'toni più prudenti' - mercato legge possibilità pausa nei rialzi Nel 2019? - analisti - : Come sempre, le nostre decisioni sulla politica monetaria saranno pensate per mantenere l'economia sui binari, alla luce delle diverse prospettive per occupazione e inflazione". Il numero uno della ...

Fatturazione elettronica 2019 : tutti gli esclusi - novità Nel Decreto fiscale : Il Decreto fiscale approvato, con tanto di emendamento omnibus, ha modificato leggermente l’impianto del testo iniziale, anche in materia di Fatturazione elettronica 2019. L’ultimo emendamento approvato propone l’esonero dall’obbligo per gli operatori sanitari. Categoria che dunque, a Decreto approvato, si aggiungerà a tutti gli altri beneficiari dell’esenzione dall’obbligo di invio. Vediamo un po’ più in dettaglio la mappa di tutti gli esclusi ...

Pensioni - tagli a sorpresa alle rivalutazioni Nel 2019 : ... eventualmente un decreto , la decisione politica su questo aspetto non è stata ancora presa, . Il governo quindi torna a intervenire sulla materia dopo 5 anni di applicazione del cosiddetto 'schema ...

Hell let Loose : lo shooter tattico a tema Seconda Guerra Mondiale sarà disponibile in early access su Steam Nel 2019 : Forse alcuni di voi ricorderanno Hell Let Loose, lo sparatutto indie ambientato nella Seconda Guerra Mondiale annunciato nel 2017 tramite una campagna Kickstarter che si è rivelata di grande successo. Ebbene sembra che sarà disponibile in early access su Steam nel 2019.Come riporta VG247, gli sviluppatori di Black Matter hanno annunciato oggi una collaborazione con il publisher Team17, che aiuterà il titolo ad arrivare in fase early access nel ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza espugna il campo del Parnu Nell’andata dei 16esimi di finale : Monza incomincia alla grande il proprio cammino in Europa e si impone con un rotondo 3-0 (30-28; 25-18; 25-21) sul campo del Parnu VK nell’andata dei 16esimi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I brianzoli hanno sofferto solo nel primo set contro i modesti estoni pagando anche l’emozione della prima volta, poi si sono ben distesi e hanno portato a casa il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Kira Weidle prima Nella prova di Lake Louise - Nadia Fanchini 11^ : Kira Weidle fa saltare il banco nella seconda prova della discesa libera di Lake Louise, località canadese che nel weekend ospiterà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino femminile. La tedesca, scesa col pettorale 2, è riuscita a regolare la concorrenza chiudendo con il tempo di 1:49.26: la teutonica è stata impeccabile nella seconda parte del tracciato e così ha chiuso al comando. La 22enne nativa di Stoccarda, che non vanta grandissimi ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Striedinger sorprende tutti Nella prova di Beaver Creek - italiani attardati : Una grande sorpresa realizza il miglior tempo nella prima prova della discesa libera di Beaver Creek, località statunitense che nel weekend ospiterà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino maschile. Otmar Striedinger ha stupito tutti chiudendo in 1:42:45: sceso col pettorale numero 36, l’austriaco è riuscito a balzare al comando su una pista a lui particolarmente gradita visto che il 25enne conquistò qui il suo unico podio nel massimo ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano sfida lo Zalgiris Kaunas Nella sua tana - partita cruciale : L’Eurolega, come ormai dallo scorso anno, non si ferma neppure di fronte alle pause dedicate alle Nazionali, e va dunque avanti con il decimo turno della stagione regolare. Domani, in una giornata dai contorni quantomeno strani, l’Olimpia Milano andrà a far visita alla Zalgirio Arena, casa dello Zalgiris Kaunas, la squadra dei miracoli dello scorso anno, in cui ha raggiunto il terzo posto nella massima competizione per club ...

Margaret Atwood annuncia : Nel 2019 sequel di "The handmaid's tale" : Dallo scorso anno attiviste donne di tutto il mondo hanno indossato l'abito rosso e la cuffia bianca della ancelle, le donne perseguitate di Gilead, a manifestazioni pro aborto a Buenos Aires e ...

Trend - aree e settori su cui puntare Nel 2019 : Ci riferiamo al rialzo dei tassi da parte della Fed; al rallentamento dell'economia cinese causato dai dazi statunitensi; all'insistenza del governo italiano per lo sforamento del deficit, con ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019 : domani inizia il Lillehammer Tour - la Mass Start torna Nel circuito dopo 10 anni : domani prenderà il via il Lillehammer Tour, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. dopo Ruka, i migliori atleti del Mondo andranno nella località norvegese per un fine settimana ricco di gare, al termine del quale potremo avere già delle indicazioni importanti sui pretendenti alla vittoria della sfera di cristallo. Il programma delle gare prevede due Gundersen, la prima con salto dal trampolino normale HS98 e ...

CanNella annuncia due live per il 2019 dopo Sanremo Giovani : date e info biglietti : Cannella, nome d’arte di Enrico Fiore, è la nuova scommessa della Honiro per la scena indie-pop. Ha 23 anni e si è avvicinato alla musica molto preso. Già da bambino, infatti, quando aveva solamente sette anni, ha iniziato ad approcciarsi al mondo della musica. Qualche anno dopo ha iniziato a scrivere le proprie canzoni, e a 18 ha provato a farsi strada nel mondo del web con un nome d’arte diverso dall'attuale: Eden. Oggi, però, Enrico ...