Nei McDonald' s feci e batteri sugli schermi touchscreen | lo rivela uno studio inglese

Blastingnews

: ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP E MCDONALD’S SI RINNOVA LA COLLABORAZIONE NEI MENU’ MY SELECTION Lanciati i nuovi men… - MagazineQualita : ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP E MCDONALD’S SI RINNOVA LA COLLABORAZIONE NEI MENU’ MY SELECTION Lanciati i nuovi men… - PiemonteBT : #Travel #news dal mondo: Dop e Igp nei panini McDonald's anche nel 2019 -> - SiciliaBT : #Travel #news dal mondo: Dop e Igp nei panini McDonald's anche nel 2019 -> -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Unocondotto dalla London Metropolitan University, in collaborazione con il sito Metro, ha rilevato la presenza dinocivi e tracce disuidella nota catena di fast food statunitense's. Fra iriconosciuti sui tamponi utilizzati per le analisi è stato trovato anche quello della Listeria e quello denominato Proteus, entrambi pericolosissimi per l'uomo: fra le varie patologie possono provocare infezioni urinarie, setticemia ed aborti.Lodi's rileva la presenza dipericolosi Lofattoadibiti agli ordini della nota catena di fast food's è stato eseguito dalla London Metropolitan University in collaborazione con il sito Metro, che ha poi pubblicato le conclusioni, e svolto in alcuni ristoranti di Londra e dintorni. Sono stati prelevati dei campioni dai ...