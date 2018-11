NBA – Russell Westbrook firma la 107ª tripla doppia in carriera | è il 3° all-time | nel

sportfair

(Di giovedì 29 novembre 2018)tocca quota 107 triple doppie in: il playmaker dei Thunder è 3° all-dietro Magic Johnson e Oscar Robertson La scorsa notte,hato un altro record personale nella sua straordinaria. Il playmaker dei Thunder ha realizzato 23 punti, 19 rimbalzi e 15 assist nell sfida contro i Cleveland Cavaliers,ndo la 107°della suaha raggiunto Jason Kidd al terzo posto della classifica all-delle triple doppie, posizionandosi dietro Magic Johnson (138) e Oscar Robertson (181). Al termine della garaha dichiarato: “sono estremamente onorato di poter giocare e competere in NBA ed essere accostato a Jason Kidd, Magic, Oscar e tutte queste leggende. Non avrei nemmeno mai sognato di essere seduto qui e parlare con voi. Prendo le cose per quelle che sono, non dando nulla per ...