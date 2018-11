NBA | L A vola a Ovest col miglior Gallinari dell' anno | Spurs umiliati nel Minnesota

NBA - i risultati della notte : Toronto passa a Memphis - Indiana vince in volata a Phoenix : Memphis Grizzlies-Toronto Raptors 114-122 Il big match della serata che non ti aspetti è quello tra Toronto, e lo potevamo immaginare anche in preseason, e Memphis, la più grande sorpresa in questi ...

NBA - Warriors - che fatica contro Orlando : 49 punti di Durant e successo in volata : Golden State Warriors-Orlando Magic 116-110 Non si diventa bi-campioni NBA in carica per caso. Bisogna imparare a fare bene i conti per restare al vertice e in casa Golden State sanno che, nonostante ...

Basket - NBA Gallinari fa volare in vetta i Clippers - scivolone dei Lakers : NEW YORK " Un altro scalpo eccellente per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, sempre più protagonisti della regular season Nba. La formazione californiana di coach Doc Rivers passa con il ...

NBA 2019 - i risultati della notte (25 novembre) : Golden State batte i Kings in volata - Milwaukee regola gli Spurs : Si sono giocate sette partite nella notte della NBA e lo spettacolo non è mancato. I Golden State Warriors hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere ragione dei Sacramento Kings alla Oracle Arena, vittoria per 117-116. I ragazzi di Dave Jorger si sono portati in vantaggio con due liberi di De Aaron Fox a 26 secondi dalla fine, a decidere tutto è stato però il canestro di Klay Thompson a cinque secondi dal termine, un rimbalzo ...

NBA - i Clippers di Gallinari volano in testa : I Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari al comando della Western Conference: questa la novità che la notte Nba, alla ripresa dopo la festa del ringraziamento, porta a un torneo mai così incerto ...

NBA - gli Oklahoma City Thunder volano con il nuovo-vecchio Russell Westbrook : un momento magico per gli Oklahoma City Thunder e per Russell Westbrook. Dopo un brutto inizio di stagione contrassegnato da quattro sconfitte consecutive, la squadra di coach Donovan si è risollevata ...

NBA - i Clippers di Gallinari volano in testa. Bene anche gli Spurs di Belinelli : ROMA - I Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari al comando della Western Conference: questa la novità che la notte Nba , alla ripresa dopo la festa del ringraziamento, porta a un torneo mai così ...

NBA - Memphis - basta un tiro libero : Spurs battuti in volata - Grizzlies primi a Ovest : ... la squadra di Marc Gasol e Mike Conley sembra tornata al vecchio splendore grazie a una ricetta semplice ed efficace: andare piano in un mondo che corre. Certo, a questo si aggiunge lo straordinario ...

NBA Team Ranking - i Thunder volano al primo posto : Green, Durant reagisce così 6 golden state warriors 12-6 'Abbiamo vissuto in un mondo fatato finora. Ma questa è la vera Nba' ha detto Steve Kerr dopo la sconfitta di San Antonio, la terza di fila e ...

Risultati NBA – Butler ko all’esordio con i Sixers - bene Celtics : LeBron fa volare i Lakers : Jimmy Butler ko all’esordio in maglia Sixers, vittoria per i Celtics sui Bulls, LeBron James fa 44 punti e i Lakers battono Portland Grande spettacolo nella notte NBA appena trascorsa con ben 11 match a fare compagnia a tutti i nottambuli appassionati della palla a spicchi americana. L’esordio di Jimmy Butler (14 punti in 32 minuti) in maglia Sixers, dopo l’addio polemico ai Timberwolves, non è dei migliori: Philadelphia crolla a Orlando ...

NBA : i Lakers vincono in volata - ai Timberwolves non bastano super Rose e le triple a segno : Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 114-110 I Lakers stanno iniziando a farci l'abitudine: per vincere quest'anno tocca soffrire. E così, al secondo incrocio stagionale contro i T'wolves, serve ...

NBA 2019 - i risultati della notte (31 ottobre) : i Raptors tornano a vincere - i Kings volano - ko i Clippers di un grande Gallinari contro i Thunder : Otto le partite nella notte NBA. Allo Spectrum Center vittoria di Charlotte (125-113) contro Miami. Grazie ad un Tony Parker di lusso, da 24 punti e 11 assist, gli Hornets si sono imposti sugli Heat. Illuminante la regia del 36enne francese, entrato a far parte del club dei più grandi della Lega avendo superato i 19.000 punti in carriera. Un traguardo degno di nota per l’asso transalpino. A sostegno dell’azione di un Parker ...

NBA : gli Spurs si prendono la rivincita - Lakers battuti in volata : San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 110-106 Partiamo dalla fine, dagli ultimi 15 secondi scarsi di gara, con i Lakers sotto di tre punti e aggrappati come al solito a LeBron James. Il n°23 riceve la ...