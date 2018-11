NBA | Gallinari dopo i Suns | ' Meglio fare 28 punti e vincere che 30 e perdere

NBA - Gallinari fa volare i Clippers. Spurs sconfitti dai Timberwolves : NEW YORK, STATI UNITI, - Vittoria pesante per i Clippers trascinati da Danilo Gallinari , mentre un buon Belinelli non basta agli Spurs per evitare la sconfitta a Minnesota. Nottata agrodolce in ...

Risultati NBA – Philadelphia a valanga sui Knicks - Gallinari show a Los Angeles : ok Thunder e Bucks : Philadelphia non dà scampo ai Knicks, Bulls sconfitti di misura da Milwaukee mentre Thunder e Clippers si sbarazzano di Cleveland e Phoenix Emozioni a non finire nella notte NBA appena trascorsa, caratterizzata da tanto spettacolo e da giocate davvero da urlo. Grande affermazione di Philadelphia al cospetto dei Knicks, stesi con il punteggio di 117-91. Partita mai in discussione al Wells Fargo Center, chiusa già alla fine del primo tempo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 Novembre) : Gallinari trascina i Clippers - Westbrook in tripla doppia. Vincono Milwaukee e Philadelphia : Sono dieci le partite della notte NBA. Continua l’ottimo momento dei Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si confermano in vetta alla Western Conference dopo aver ottenuto il loro terzo successo consecutivo. Questa volta la vittoria arriva contro i Phoenix Suns per 115-99 e proprio l’azzurro è il grande protagonista della serata. Gallinari chiude la sua partita con una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi e ci aggiunge ...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 novembre) : Raptors ok - cadono i Lakers in casa. Gallinari 17 punti nella vittoria dei Clippers : Giornata piuttosto tirata in NBA: nelle otto partite odierne si sono visti parecchie partite decise nell’ultimo di gioco, oltre alla prosecuzione dell’ottimo periodo dei Toronto Raptors e alla ripresa degli Atlanta Hawks. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. nella serata italiana, gli Orlando Magic passare allo Staples Center, dove i Los Angeles Lakers cadono per 104-108 al termine di un finale perlomeno rivedibile, in cui i Magic ...

Basket - NBA : Gallinari trascina i Clippers in vetta - vince anche Belinelli. Bene Toronto e Oklahoma : NEW YORK - Danilo Gallinari dà spettacolo e guida Los Angeles in testa alla classifica, Belinelli contribuisce alla vittoria degli Spurs, completando una notte positiva per gli azzurri dell'Nba. A ...