Nautica | al via sistema telematico diporto | procedure più snelle

AeroNautica : al via ad Amendola il corso internazionale - oltre 900 militari e 50 assetti aerei : 1/5 Credit: P.M. Marco DI MEO ...

AeroNautica Militare : al via il tour in Medio Oriente delle Frecce Tricolori e del Reparto Sperimentale Volo : La Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” e i velivoli T346-A ed Eurofighter F2000-A del Reparto Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare, saranno in Medio Oriente, a partire dal 10 novembre, per un tour che toccherà Qatar, Baherin e Kuwait. Il tour promosso da Leonardo Spa, si pone a coronamento di programmi di cooperazione internazionale, rivolti in particolare al settore dell’addestramento e della formazione, che la Difesa e ...

AeroNautica : al via “Circaete 2018” - esercitazione per la sicurezza dei cieli del Mediterraneo : Un gruppo di terroristi a bordo di un volo di linea decide di dirottare il velivolo, costringendo l’equipaggio a cambiare la rotta pianificata. Questo lo scenario della “Circaete 2018”, esercitazione di difesa aerea che prende il via oggi con la partecipazione dei Paesi del Mediterraneo Occidentale aderenti all’ “Iniziativa 5+5” con lo scopo di testare la reattività dei sistemi nazionali di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nel contrasto ...