Natale | Venezia | ' salta' il presepe a scuola | e la Lega assicura | lo paghiamo noi 2

Natale : Venezia - 'salta' il presepe a scuola - e la Lega assicura - lo paghiamo noi : Venezia , 29 nov. (AdnKronos) - Mancano i fondi e così il presepe quest'anno non si farà in una scuola a Favaro Veneto nell'entroterra Venezia no. E il deputato leghista Alex Bazzaro subito protesta: “Se davvero a Fàvaro Veneto, nel Venezia no, un preside ha stabilito di vietare il presepe nella scuola

Natale : arriva l’albero in piazza San Pietro - è un dono del Friuli Venezia Giulia : È arrivato in piazza San Pietro l’albero di Natale: quest’anno è donato dal Friuli Venezia Giulia. Alto circa 23 metri, proviene dalla Foresta del Cansiglio, in provincia di Pordenone. E’ giunto in piazza oggi all’alba, sarà issato in giornata e posto accanto all’obelisco. L’addobbo e le decorazioni saranno fornite dalla Direzione dei Servizi Tecnici del Governatorato, mentre il sistema di illuminazione, a basso ...