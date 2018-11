Napoli Stella Rossa 3-1 | gol e highlights Hamsik e Mertens a segno | rinviato l' accesso

Napoli-Stella Rossa 3-1 - pagelle / Non abbiamo fatto la figura dei coglioni : OSPINA. Una partita avventurosa, nonostante la dittatura del Napule. Il pipelet colombiano rischia persino di uscire per quel doloroso ginocchio contro ginocchio, indi sbarra la porta a Simic. Alla fine deve arrendersi a Nabouhane. Peccato – 6 Tu hai visto un “doloroso ginocchio contro ginocchio”, io ho visto un pazzo in divisa Rossa travolgere inspiegabilmente il nostro portiere a petto di palombo al secondo minuto. Ottimo il salvataggio al ...

Napoli-Stella Rossa - Ancelotti si commuove in diretta tv : Successo per il Napoli contro la Stella Rossa e qualificazione agli ottavi di finale di Champions League che si deciderà all’ultima giornata contro il Liverpool. Ecco le dichiarazioni di Ancelotti a Sky Sport: “Io non li ho fatti i calcoli, dovevamo vincere questa partita. Certo, se vincevamo 3-0 era meglio. A Liverpool non vai facendo calcoli, vai per giocare bene e vincere. Chi l’avrebbe detto che saremmo stati in testa al ...

Champions - Napoli-Stella Rossa 3-1 : gol di Hamsik - Mertens - 2 - e Nabouhane : Servirà non perdere ad Anfield o farlo con un solo gol di scarto ma segnando almeno una rete per accedere agli ottavi di finale, impresa possibile per questo Napoli che il Liverpool, sconfitto dal Psg ...

Napoli-Stella Rossa - Ancelotti : “Siamo in testa - ma non facciamo calcoli” : Carlo Ancelotti, intervistato ai microfoni di “SkySport“, al termine della gara, ha commentato l’ottimo successo dei partenopei contro la Stella Rossa. Napoli in testa al girone e pronto all’ultimo match contro il Liverpool dove basterà pareggiare per accedere agli ottavi. “Niente calcoli”: questa la parola d’ordine del tecnico azzurro. Ancelotti: “Questa città mi emoziona” Ancelotti ...

Champions League 2018-2019 : il Napoli batte la Stella Rossa - ma la qualificazione si gioca a Liverpool : La doppietta di Mertens e la prima rete stagionale di Hamsik regalano al Napoli la vittoria per 3-1 sulla Stella Rossa nella quinta giornata di Champions League. Un successo che vale anche il primato nel girone C alla squadra di Ancelotti, ma non ancora la qualificazione. Gli azzurri, infatti, dovranno giocarsi tutto a Liverpool, dove basterà non perdere per accedere agli ottavi di finale, ma servirà una grande prestazione in casa della squadra ...

In Champions League il Napoli ha battuto 3-1 la Stella Rossa; l’Inter ha perso contro il Tottenham : Nella penultima partita dei gironi di Champions League il Napoli ha vinto contro la Stella Rossa per 3 -1 con due gol di Dries Mertens e uno di Marek Hamšík, mentre l’Inter ha perso contro il Tottenham, con un gol

Inter ko con il Tottenham 1-0 E la qualificazione si complica Napoli batte Stella Rossa 3-1 si decide tutto con il Liverpool : La sconfitta di Londra lascia la qualificazione agli ottavi nelle mani del Barcellona, che nell'ultima giornata dovrà fermare la corsa degli inglesi. Infortunio Nainggolan

Pagelle Napoli-Stella Rossa 3-1 : doppio Mertens - azzurri primi : Pagelle Napoli-Stella Rossa- Il Napoli supera 3-1 la Stella Rossa e vola in testa al girone C. Partenopei subito in vantaggio grazie al gol di Hamsik, abile a colpire su assist di Maksimovic. Gol all’11 minuto che incanala la gara nella giusta direzione. Al 33′ 2-0 targato Mertens: attaccante belga sugli scudi e protagonista totale […] L'articolo Pagelle Napoli-Stella Rossa 3-1: doppio Mertens, azzurri primi proviene da Serie A ...

Il Napoli va - 3-1 alla Stella Rossa ma il passaggio è ancora in bilico : Il Napoli batte al San Paolo 3-1 la Stella Rossa e si avvicina alla qualificazione che però è ancora in bilico a causa della vittoria del Psg per 2-1 sul Liverpool. Gli azzurri andranno...

Highlights Napoli-Stella Rossa 3-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Spettacolare doppietta di Mertens : Il Napoli ha sconfitto la Stella Rossa per 3-1 nella quinta giornata della Champions League 2018-2019: la Spettacolare doppietta di Mertens dopo il gol di Hamsik ha spianato la strada agli azzurri che si sono avvicinati alla qualificazione agli ottavi di finale. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di Napoli-Stella Rossa 3-1. GOL HAMSIK (1-0): Marek Hamsik anota el 1-0 para el Napoli por la UEFA Champions ...

Napoli-Stella Rossa 3-1 : risultato e cronaca in diretta live : Napoli-Stella Rossa, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Tottenham-Inter 1-0 - colpo Eriksen : i nerazzurri ora devono sperare nel Barcellona Napoli-Stella Rossa 3-1 : La sconfitta di Londra lascia la qualificazione agli ottavi nelle mani del Barcellona, che nell'ultima giornata dovrà fermare la corsa degli inglesi. Infortunio Nainggolan

Napoli-Stella Rossa 3-1 - si decide tutto a Liverpool : Napoli-Stella Rossa 3-1, gol di Hamsik e doppietta di Mertens. Per i servi segna Ben Habouane. A Parigi finisce 2-1, per il Napoli bisogna non perdere (o perdere con un gol di scarto) a Liverpool. Primo tempo Dominio azzurro, concretizzato dalle reti di Hamsik e Mertens. La marcatura dello slovacco ha due significati importanti: è la prima stagionale per lui ed è la prima realizzata su sviluppo pulito di palla inattiva per il Napoli di ...

Napoli distrugge Stella Rossa - ma il Liverpool non aiuta Ancelotti : la notte di Anfield deciderà il passaggio del turno : Napoli vittorioso contro la Stella Rossa di Belgrado, Ancelotti e soci però possono sorridere solo fino ad un certo punto: la qualificazione non è ancora chiusa Il Napoli di Carletto Ancelotti oggi ha svolto al meglio il proprio compito, ma non può ancora esultare definitivamente. La squadra partenopea aveva un imperativo oggi, vincere! Contro la Stella Rossa non si poteva sbagliare per poter approdare agli ottavi di finale di Champions ...