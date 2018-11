Napoli | lieve infortunio per Raul Albiol | i dettagli

Ssc Napoli : «Lieve distorsione alla spalla per Mertens» : Terapie e scarico in allenamento Nessun lungo infortunio per Dries Mertens. Il Napoli ha emesso un comunicato ufficiale sul suo sito internet in cui ha confermato una diagnosi tutt’altro che grave: «Uscito nel finale contro il Psg, Dries, ha riportato una lieve distorsione alla spalla». Nella nota del club partenopeo si legge di come l’attaccante belga abbia svolto terapie e scarico durante la seduta di oggi. In vista di Genoa-Napoli ...